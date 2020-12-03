Блогер объяснил смерть девушки во время прямого эфира

Стример Reeflay на допросе заявил, что не причастен к смерти девушки во время своего эфира на YouTube. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Во время допроса Стас Решетников сообщил следователю, что не применял к погибшей насилие.

Проверка по факту смерти девушки продолжается, ее ведут сотрудники подмосковного следственного управления СК. Как уже писала "РГ", все произошло во время эфира из подмосковного загородного дома в Раменском. Блогер отключил стрим только тогда, когда врачи "скорой помощи" констатировали смерть молодой женщины.