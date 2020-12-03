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03.12.2020 22:59
Рубрика: Происшествия

Блогер Reeflay задержан после гибели девушки в прямом эфире

Текст: Сергей Бабкин

Блогер Стас Reeflay Решетников задержан после смерти девушки в прямом эфире. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного ГСУ СК.

Блогер объяснил смерть девушки во время прямого эфира

Следственный отдел завершил проверку и возбудил уголовное дело по части 4 статьи 11 УК РФ - "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека". Эксперты, привлеченные следователями, выявили у жертвы кровоподтеки, которые могли образоваться от ударов. Блогер попал под подозрение. Хотя раньше на допросе он уверял, что не имеет отношения к смерти девушки. Экспертиза продолжается.

Ранее "РГ" уже писала о смерти девушки в прямом YouTube-эфире Reeflay из подмосковного коттеджа. Блогер прервал стрим только в тот момент, когда прибывшая скорая помощь зафиксировала смерть девушки.

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