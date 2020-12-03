В Якутии число жертв отравления антисептиком выросло до девяти

В Якутии в реанимации скончалась женщина из-за отравления антисептиком. Это уже девятая подобная смерть в республике за месяц.

Ранее, в селе Томтор Таттинского района погибли семь человек после распития пятилитровой канистры с кожным антисептиком для обработки рук. Из девяти человек выжил только один мужчина, он в стабильном состоянии и переведен в общую палату, передает "Интерфакс".

Впоследствии еще один человек погиб от употребления антисептика в селе Угоян Алданского района.

Возбуждено уголовное дело. После ЧП в республике из обращения изъято 336 литров антисептика на основе метилового спирта.