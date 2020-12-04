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04.12.2020 05:25
Рубрика: Происшествия

"Хабаровский маньяк" признан невменяемым

Текст: Юлия Гарднер

В Хабаровске завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, который нападал с ножом на прохожих в Индустриальном районе города.

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По версии следствия, 43-летний обвиняемый, которого окрестили "хабаровским маньяком" с декабря 2019 года по февраль 2020 года, гуляя по улицам, ранил четырех человек, один из которых скончался.

Раскрытием преступлений занимались сотрудники СУ СК, УМВД и УФСБ. 12 февраля мужчину удалось задержать. Дома у него нашли орудие преступления - нож. Все это время обвиняемый находился под арестом.

"Проведенной стационарной психолого-психиатрической судебной экспертизой в ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П.Сербского" министерства здравоохранения РФ (город Москва) мужчина признан невменяемым", - сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК России.

Дело передано прокурору края. Направить обвиняемого на принудительное решение должен будет суд.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Хабаровск

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