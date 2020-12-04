"Хабаровский маньяк" признан невменяемым

В Хабаровске завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, который нападал с ножом на прохожих в Индустриальном районе города.

По версии следствия, 43-летний обвиняемый, которого окрестили "хабаровским маньяком" с декабря 2019 года по февраль 2020 года, гуляя по улицам, ранил четырех человек, один из которых скончался.

Раскрытием преступлений занимались сотрудники СУ СК, УМВД и УФСБ. 12 февраля мужчину удалось задержать. Дома у него нашли орудие преступления - нож. Все это время обвиняемый находился под арестом.

"Проведенной стационарной психолого-психиатрической судебной экспертизой в ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П.Сербского" министерства здравоохранения РФ (город Москва) мужчина признан невменяемым", - сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК России.

Дело передано прокурору края. Направить обвиняемого на принудительное решение должен будет суд.