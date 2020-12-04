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04.12.2020 09:05
Рубрика: Российский автопром

УАЗ показал изображения нового салона "Хантера"

Текст: Константин Руссов

УАЗ опубликовал в официальных аккаунтах в соцсетях изображения салона "Хантера" и нарвался на волну критики от пользователей.

Фото: Пресс-служба УАЗа.
УАЗ вспомнил о длиннобазном внедорожнике

Прежде всего, стоит сказать, что изображения салона "Хантера" не имеют никакого отношения к планам производителя по модернизации внедорожника: это видение дизайнера Сергей Крицберга того, как бы мог выглядеть интерьер УАЗ "Хантер". Ранее Сергей представлял свои вариации на тему внешнего облика модели.

В комментариях под постом с изображениями салона на УАЗ ополчились пользователи. "Ребята, все понимаю, но пока у вас сварщики не начнут делать нормальные швы, Wrangler у вас не получится", - написал Константин Корнилов. Павел Каракулин тоже осудил УАЗ: "Вы серьёзно спрашиваете круто это или нет? Он (автор) сделал больше вас!". Также в комментариях отметились и те, кто пожелал скорее воплотить опубликованные концепты в жизнь.

УАЗ "Хантер" - одна из старейших моделей Ульяновского автозавода. Автомобиль оснащён бензиновым двигателем 2.7 литра мощностью 135 л.с. и 5-ступенчатой механической коробкой передач. Цена на модель стартует от 827 000 рублей.

#УАЗ