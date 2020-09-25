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25.09.2020 12:00
Рубрика: Российский автопром

УАЗ снова показал "Хантер", который никогда не будет выпускать

Текст: Константин Руссов

УАЗ публиковал рендеры преемника УАЗ "Хантер", автором которых является независимый дизайнер Сергей Крицберг.

Фото: Юрий Зубко/ РГ
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На этот раз в соцсетях Ульяновского автозавода появились изображения этого же концепта внедорожника, но в различных исполнениях и комплектациях.

На вопрос подписчика о том, когда автомобиль отправят в серийное производство, УАЗ заявил: "На данный момент это просто рендер", хотя ранее компания давала более обнадёживающий для поклонников 469-го ответ.

Ранее своё видение нового "Хантера" представил дизайнер Эвуд Люппенс из Нидерландов.

УАЗ "Хантер" предлагается в России по цене от 814 000 рублей. Во всех комплектациях внедорожник оснащён бензиновым 135-сильным двигателем 2.7 литра, 5-ступенчатой МКП (BAIC или Dymos - в зависимости от комплектации), системой подключаемого полного привода с двухступенчатой "раздаткой".

#УАЗ