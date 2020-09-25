УАЗ снова показал "Хантер", который никогда не будет выпускать

УАЗ публиковал рендеры преемника УАЗ "Хантер", автором которых является независимый дизайнер Сергей Крицберг.

На этот раз в соцсетях Ульяновского автозавода появились изображения этого же концепта внедорожника, но в различных исполнениях и комплектациях.

На вопрос подписчика о том, когда автомобиль отправят в серийное производство, УАЗ заявил: "На данный момент это просто рендер", хотя ранее компания давала более обнадёживающий для поклонников 469-го ответ.

Ранее своё видение нового "Хантера" представил дизайнер Эвуд Люппенс из Нидерландов.

УАЗ "Хантер" предлагается в России по цене от 814 000 рублей. Во всех комплектациях внедорожник оснащён бензиновым 135-сильным двигателем 2.7 литра, 5-ступенчатой МКП (BAIC или Dymos - в зависимости от комплектации), системой подключаемого полного привода с двухступенчатой "раздаткой".