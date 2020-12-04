В проект оборонного бюджета США включены санкции против Турции из-за С-400

Обе палаты Конгресса США согласовали в четверг проект оборонного бюджета страны на 2021 финансовый год (начался первого октября). Данный документ предполагает введение санкций против Турции из-за покупки ею российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.

В проекте бюджета, распространенном третьего декабря, говорится о том, что не позднее чем через 30 дней после выступления в силу закона, президент США должен ввести пять или более ограничительных мер в отношении турецких чиновников, участвовавших в закупках российских ЗРС, пишет ТАСС.

Напомним, в 2017 году Москва и Анкара заключили контракт на поставку комплексов С-400, что спровоцировало кризис в отношениях Турции и США. Вашингтон активно пытается добиться отказа Турции от С-400. Анкару исключили из американской программы производства самолетов F-35, а также угрожают санкциями.

В ответ турецкие власти не раз заявляли, что не намерены отказываться от С-400. "Соединенные Штаты не знают, с кем они имеют дело. Вы сказали отправить С-400 обратно в Россию. Но мы не племенное государство, мы - Турция", - заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, подчеркнув, что Анкара не боится американских санкций.