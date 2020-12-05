Как страны готовятся к вакцинации от коронавируса

Как западное и восточное полушария планеты подходят к вакцинации, какие планы строят, а порой и в политической подоплеке вопроса, разбирались корреспонденты "Российской газеты".

Италия

Вакцинация населения в Италии начнется в январе, и продлиться до конца лета 2021 г. Как уверяют власти, эта процедура будет "надежной, необязательной и совершенно бесплатной" для всех жителей Апеннин.

Отмечается, что процесс приобретения препаратов будет полностью централизованным. Италия рассчитывает стать одной из первых стран Европы, которая получит вакцины от коронавируса. Первые партии поступят уже в январе будущего года от компаний Pfizer-BioNTech и Moderna - 8,7 и 1,3 миллиона доз соответственно. Как пояснил чрезвычайный комиссар Доменико Аскури, вакцина от Pfizer-BioNTech будет храниться в специальных контейнерах производителя не более 15 дней или в течение шести месяцев, если он будет оборудован холодильником, способным поддерживать нужную температуру: 75 градусов ниже ноля. После извлечения вакцины из упаковки, прививка должна быть сделана в течение шести часов.

Первыми доступ к антивирусным препаратам получат две категории населения: люди, наиболее подверженные риску заражения (от медицинских работников и учителей до правоохранительных органов), а также приоритет будет отдаваться людям, относящимся к группе риска, прежде всего, пожилым гражданам и пациентам с тяжелыми хроническими заболеваниями.

Для реализации плана национальной вакцинации в разумные сроки будут задействованы 20 тысяч медицинских сотрудников, к которым впоследствии присоединятся семейные врачи. Все, кто сделает прививку, получат своего рода сертификат о приобретенном иммунитете. Планируется также создать онлайн-платформу, на которой будут храниться данные привитых итальянцев, а также детали их вакцинации (место, препарат и т.д.).

Помимо Pfizer и Moderna, Италия закупила также вакцины от AstrаZeneca, Johnson & Johnson, а также немецкой CureVac и французской Sanofi. Власти признаются, что нацелены в обозримом будущем на приобретение 202 миллионов доз, но пока не знают, сколько жителей страны в конечном итоге решатся на вакцинацию. Согласно опросу института общественного мнения Ipsos, на данном этапе лишь 37 процентов итальянцев готовы сделать прививку от коронвируса. В то время, как по расчетам экспертов во главе с профессором Андреа Крисанти, для образования коллективного иммунитета необходимо вакцинировать свыше 70 процентов населения страны.

Франция

Во Франции вакцинацию против коронавируса планируют начать, скорее всего, к концу января. Как заявил в пятницу президент Эмманюэль Макрон в интервью сетевому каналу Brut, это зависит от того, насколько быстро вакцины Pfizer-BioNTech и Moderna пройдут этап обязательной апробации в структурах фармакологического контроля ЕС и непосредственно Франции.

На первом этапе будут привиты обитатели и персонал домов престарелых и прочих медицинский учреждений подобного рода. Это примерно один миллион человек. На втором этапе, а он предположительно стартует в феврале 2021, настанет очередь так называемой "группы риска" (14 миллионов человек). Сначала привьют французов в возрасте от 75 лет и старше, затем тех, кому за 65, и кто страдает хроническими заболеваниями. После этого прививки станут доступны пятидесятилетним французам и медицинским работникам. Третий этап придется, судя по всему, на апрель, когда вакцинация будет открыта для всего населения страны. Она продлится несколько месяцев.

Прививки будут делать в клиниках, как государственных, так и частных под контролем Национального агентства медицинской безопасности и госорганов социального страхования. Вакцинирование во Франции объявлено бесплатным и добровольным. По правительственным данным на приобретение вакцин, а речь идет о 200 миллионах доз - две прививки на человека, в бюджете страны на 2021 год предусмотрено 1,5 миллиарда евро.

США

Правительство США выделило огромные деньги на разработку вакцины от коронавируса, однако начало процесса массовых прививок американцев, обещанного министром здравоохранения страны Алексом Азаром к католическому Рождеству (отмечается 25 декабря), вероятно, будет сдвинуто "вправо" и перенесено на следующий год.

Всего в исследования вакцины от COVID-19 Вашингтон инвестировал около 12 миллиардов долларов. Из них 486 миллионов досталось американской фармакологической компании Moderna, 456 миллионов - Johnson & Johnson. Большие деньги также получили компании Merck, Pfizer- BioNTech и британско-шведская AstraZeneca.

Впрочем, пока что ни один разрабатываемый американской фарминдустрией медпрепарат, согласно информации правительственного Центра по контролю и предотвращению заболеваний (CDC), не прошел до конца последнюю фазу клинических испытаний, не получил одобрения федеральных властей США и поэтому пока не рекомендован к использованию.

Параллельно ведущейся в CША разработке вакцины от коронвируса и в целях скорейшей подготовки инфраструктуры и логистики страны к массовой вакцинации администрация Дональда Трампа начала операцию под названием "Невероятная скорость" (Operation Warp Speed). Ее курируют Пентагон и министерство здравоохранения США, а цели предусматривают производство и скорейшее доведение до населения страны более 300 миллионов доз вакцины.

Как сообщается на сайте минздрава США, "закупленная на деньги налогоплательщиков вакцина будет бесплатной для граждан или недорогой" (low cost). При этом, по данным Bloomberg, стоимость прививки от компании Pfizer будет в районе 19,5 долларов (около 1,5 тысяч рублей), а от Moderna - около 32 долларов (около 2,5 тысяч рублей). Известно, что в силу ограниченного на начальных этапах количества доз, инъекции в первую очередь получат медицинские работники в США.

Германия

В Германии рассчитывают на вакцину BNT162b2, которую разработала немецкая компания BioNTech вместе с американским фармконцерном Pfizer. В конце ноября они подали заявку на регистрацию препарата в Европейском агентстве лекарственных средств в Амстердаме. Как ожидается, решение насчет применения вакцины в странах ЕС будет принято 29 декабря. В минздраве ФРГ надеются, что смогут начать вакцинацию населения перед самым Новым годом или сразу после. Она будет добровольной и бесплатной для всех граждан - за счет страховки. Власти ожидают, что спрос на прививки от коронавируса будет "ажиотажным", передает Deutsche Welle. Однако на первых порах доз лекарства на всех не хватит.

Первыми в очередь стоят пенсионеры, особенно обитатели домов престарелых, их персонал, врачи, а также полицейские и пожарные, школьные учителя и воспитатели в детских садах. Не исключено, что вакцинация людей из группы риска растянется до лета, и только потом она станет доступной для всех желающих. Пока же немецкие юристы советуют бундестагу заблаговременно принять специальный закон, в котором прописывались бы все нюансы, включая риски возможных побочных эффектов - в противном случае суды могут готовиться к потоку исков.

В Германии уже полным ходом идет строительство инфраструктуры для массовой вакцинации от "короны". Не позднее середины декабря по всей стране должны появиться 400 специальных стационаров с большой пропускной способностью, рассчитанных на установку морозильных камер, которые позволят хранить вакцину при температуре не выше 75 градусов по Цельсию.

Так что обычные кабинеты в клиниках, где немцев обычно прививают от гриппа, для этого не подойдут. В земле Северный Рейн-Вестфалия откроют 53 центра, в Гессене - 30, в Бранденбурге - 10. Столичные власти подсчитали, что в Берлине хватит шести. Причем их не станут возводить с нуля. Для вакцинации здесь переоборудуют терминалы давно заброшенных аэропортов Тегель и Темпельхоф, где в разгар миграционного кризиса в 2015 году селили беженцев, а потом проводили автогонки, несколько выставочных комплексов, велодром, а еще ледовую арену. Как пишет DW, для руководства беспрецедентной стройкой с пенсии пришлось отозвать опытного специалиста, бывшего главу берлинской пожарной службы - 77-летнего Альбрехта Брёмме. Издание отмечает, что каждый из столичных центров будет готов принимать в день по 3300 берлинцев. То есть всего за сутки смогут привиться около 20 тысяч человек. Правда, поначалу "забронированных" доз вакцины хватить лишь на 450 тысяч жителей 3,7-миллионного города.

Между тем, три международных аэропорта во Франкфурте, Лейпциге и Дюссельдорфе, имеющие сертификат на фармацевтические перевозки, уже приготовились к доставке вакцины за рубеж. Так, через франкфуртский терминал в прошлом году прошло 120 тысяч тонн лекарств. Все три транспортных хаба оснащены гигантскими рефрижератами и оборудованием, позволяющим оперативно доставлять чувствительные грузы к трапу самолетов. В компании Lufthansa Cargo, отвечающей за логистику, признают, что беспрецедентная по масштабам операция станет для нее "по-настоящему прибыльным бизнесом".

Испания

Испания намерена начать кампанию по вакцинации населения от коронавируса в январе. Проходить она будет в три этапа. В первые три месяца прививки будут делать только медперсоналу, пожилым людям, проживающим в домах престарелых, и обслуживающим их социальным работникам, а также старикам, нуждающимся в посторонней помощи, но проживающим у себя дома. По подсчетам министерства здравоохранения, в эти четыре группы входят 2,5 миллиона человек.

С марта по июль вакцину смогут получить дети, подростки, беременные женщины и кормящие мамы, лица, проживающие за чертой бедности, а также в районах с высоким уровнем заболевания и другие. Всего выделено 18 приоритетных групп (в зависимости от уровня риска смертности, заражения, передачи болезни и социально-экономического воздействия), но в какой последовательности их будут включать в кампанию по вакцинации, до сих пор не решено. На третьем этапе настанет очередь всех остальных.

Как заявил глава минздрава Испании Сальвадор Илья, прививки - дело добровольное, никто не будет заставлять делать уколы, однако власти надеются на сознательность граждан. Для этого есть все основания. Обычно за время кампании по вакцинации против гриппа прививки делают около 10 миллионов человек, в этом году их количество выросло до 14 миллионов.

Кстати, препарат от коронавируса совершенно бесплатно будут вводить там же, где и от гриппа: Испании существует около 13 тысяч прививочных пунктов. А вот что это будет за вакцина, пока не известно. Ею может быть одна или несколько вакцин, которые получат одобрение Европейского агентства по лекарственным средствам. Мадрид рассчитывает получить 140 миллионов доз (10 процентов от общих закупок Евросоюза). Этого хватит, чтобы сделать уколы 80 миллионам человек, что почти в два раза больше, чем проживает в пиренейском королевстве. "Если все пойдет по плану, 100 процентов населения будут вакцинированы в течение 2021 года", - отметил Илья.

Что касается вопросов доставки и хранения препаратов (некоторые разработки нуждаются в специальных холодильниках), то, по заверению главы минздрава, они в настоящее время решаются специалистами, или уже решены.

Япония

Японские власти приняли решение о бесплатной вакцинации населения страны. В начале декабря верхняя палата национального парламента одобрила соответствующие поправки к действующему законодательству.

Ожидается, что на архипелаге начнут делать прививки от коронавируса в первой половине 2021 года, однако конкретные сроки запуска кампании пока не определены.

Первыми в Японии вакцинацию пройдут пожилые граждане, медики, а также люди с хроническими заболеваниями. Об этом 4 декабря на пресс-конференции упомянул премьер Ёсихидэ Суга. Глава правительства подчеркнул, что сам поставит прививку, когда подойдет его очередь.

Японцы возлагают надежды на зарубежные препараты, среди которых в лидерах сыворотки американских корпораций Pfizer и Moderna, а также шведско-британской компании AstraZeneca. Островное государство заключило с этими холдингами контракты, по условиям которых фармацевтические гиганты до середины следующего года должны поставить японской стороне необходимое количество доз антигена для привития всех жителей страны. А это около 126 миллионов человек.

В частности, Pfizer и AstraZeneca до июня 2021 года обязуются передать японцам объемы лекарств, достаточные для вакцинации 120 миллионов. При этом в случае подтверждения безопасности и эффективности препарата шведско-британский производитель уже до марта 2021 года может направить в Японию 30 миллионов доз. Moderna в свою очередь в течение первой половины следующего года собирается обеспечить около 40 миллионов доз.

Кроме того, на территории японского государства свои вакцины тестирует ряд других зарубежных компаний. Среди них, к примеру, Johnson & Johnson. С небольшим отставанием от иностранных коллег ведут исследования и японские ученые.

Правительство страны прилагает серьезные усилия для расширения портфеля вакцин, которые сможет впоследствии задействовать для преодоления пандемии. В связи с этим в августе официальный Токио присоединился к международному механизму COVAX, в рамках которого разработку вакцины от коронавируса финансируют различные государства. Инициативу курируют Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), Глобальный альянс по вакцинации и иммунизации (GAVI - Global Alliance for Vaccines and Immunisation), а также фонд "Коалиция в поддержку инноваций в области обеспечения готовности к эпидемиям" (CEPI). В последующем каждая из "стран-инвесторов" гарантированно получит объем вакцины, достаточный для привития не менее 20 процентов своего населения.

Вакцинация в Стране восходящего солнца не будет обязательной. На японских островах даже соблюдение коронавирусных ограничений носит рекомендательный характер, а нарушение установленных правил в пиковые периоды распространения пандемии не каралось штрафами и другими рестрикциями.

Вместе с тем японцы по традиции довольно чутко реагируют на просьбы руководства страны и стараются следовать советам, которые исходят из администрации премьера. Поэтому можно не сомневаться, что подавляющее большинство проживающих на архипелаге воспримет установку властей положительно и в конечном итоге согласится на прививку.

Разработка вакцины для Токио имеет особое значение, так как государство готовится летом 2021 года принять Олимпийские игры. Пока в японском кабмине отмечают, что прививка не станет обязательным условием для въезда в страну иностранных болельщиков. Одновременно с этим в Международном олимпийском комитете (МОК) изучают возможность вакцинации спортсменов перед проведением турнира. Кстати, среди японских атлетов на этот счет существует определенное беспокойство. Некоторые из олимпийцев анонимно поделились с прессой своими опасениями, отметив, что прививка может негативно сказаться на их физической форме.

Бразилия

С приходом декабря и второго цикла коронавируса в Бразилии с новой интенсивностью заговорили о вакцинации населения. Здесь почти определились с теми, кто получит заветную вакцину первым, даже выбрали препараты. Однако политические баталии вокруг этой темы никак не утихают - каждый политик ждёт свою вакцину.

Министерство здравоохранения страны 1 декабря вынесло на обсуждение национальный план вакцинации населения от коронавируса, полное финансирование которого будет реализовано из средств федерального бюджета. План предусматривает четыре стадии. Первыми вакцину получат работники сферы здравоохранения, а также люди старше 75 лет и индейцы. Вторыми в очередь за прививкой встанут бразильцы в возрасте от 60 до 74 лет.

Затем препарат смогут получить носители хронических заболеваний, провоцирующих тяжелое протекание болезни. А на четвертом этапе вакцинироваться смогут учителя, охранники правопорядка и сотрудники исправительных учреждений. В общей сложности таковых в Бразилии, по оценкам минздрава, насчитывается немногим более 50 миллионов человек - четверть населения страны.

Правда по срокам начала вакцинации ничего не говорится. В правительстве подчеркивают, что предложенный план носит предварительный характер, а его воплощение в жизнь, в первую очередь, будет зависеть от наличия вакцин. Местные эксперты предполагают, что начала этого процесса не стоит ждать раньше марта следующего года.

Открытым остается вопрос транспортировки, как самой вакцины, так и ее составляющих. Предложенный минздравом план вакцинации никак не оговаривает этот аспект.

Тем временем, в четверг бразильский Сенат утвердил законопроект о выделении 2 миллиардов реалов, что по нынешнему курсу соответствует 388 миллионам долларов, на приобретение оксфордской вакцины. Из этих средств 270 миллионов будет выплачено компании AstraZeneca за 100 миллионов доз препарата, первую партию которого из 15 миллионов доз в Бразилии ожидают в январе - феврале следующего года, и передачу технологий его производства бразильскому институту Fiocruz. Оставшиеся деньги пойдут институту, который потратит их на производство еще 160 миллиона доз, но будет это только во второй половине 2021 года.

Ситуация вокруг вакцины в Бразилии стала ареной противостояния между президентом Жаиром Болсонаро и губернатором штата Сан-Паулу Жоау Дорией. Дело в том, что с самого начала эпидемии Дория сделал ставку на сотрудничество с китайской лабораторией Sinovac. На базе сан-паульского института Butantan проходит 3 стадия испытаний китайского препарата CoronaVac. Сан-Паулу объявил о приобретении 42 миллионов доз. Теперь вопрос упирается в то, кто в итоге заплатит за них. В федеральном бюджете нужных денег не предусмотрено, да и сам Болсонаро прямо говорит, что не хочет китайской вакцины. Вероятно, за прививку будет платить штат.

Противостояние между Болсонаро и Дорией вошло в острую фазу с самого начала эпидемии коронавируса в Бразилии. Оба зарабатывают себе очки в гонке за пост главы государства, при том что президентские выборы пройдут здесь только через два года. Дория пытается во всем опередить Болсонаро. Он уже заявил, что прививочная кампания в Сан-Паулу может начаться уже в январе следующего года, и даже назначил на 7 января презентацию плана вакцинации.

Сейчас в Бразилии третью стадию испытаний проходят четыре вакцины, разработанные компаниями AstraZeneca, Sinovac, Johnson & Johnson и Pfizer- BioNTech. Ни одна из них пока не получила одобрения со стороны Национального агентства по санитарному надзору (Anvisa). Но ещё в феврале местные парламентарии приняли закон, который даёт возможность обойти этот бюрократический барьер, что возможно и будет использовано Дорией.