Путин ответил на идею создать фонд помощи тяжелобольным пациентам

Президент рассказал о новой мере поддержке тяжелобольных детей в России и обещал, что власти РФ займутся идеей Регины.

Напомним, что ровно два года назад Владимир Путин дал интервью 17-летней незрячей девушке из Нижегородской области. Регина хотела стать журналисткой, и президент исполнил ее давнюю мечту в рамках проекта "Мечтай со мной", целью которого является исполнение желаний тяжелобольных детей.

Регина вышла на связь с российским лидером в ходе его встречи с волонтерами и финалистами конкурса "Доброволец России - 2020". Она рассказала, что теперь ведет программу на телеканале "СПАС", общается с интересными людьми. А еще улучшает дикцию по примеру Демосфена.

Президент в шутку посоветовал заменить девушке камни в ходе таких тренировок на леденцы. "Рад, что ты получаешь удовольствие от реализации своих планов", - сказал Путин.

Регина подарила президенту елочную игрушку в виде сердца, в оформлении которого использованы цвета российского флага. "Спасибо за подарок, а что тебе подарить?" - спросил глава государства.

"Мое самое главное желание - чтобы все были здоровы, - сказала девушка. - Я сейчас подумала - у нас нет, к сожалению, фонда помощи больным с аутоимунными заболеваниями". А ведь лекарства очень дорогие, пояснила Регина. "На личном опыте убедилась, что помощь для таких детей нужна", - добавила она.

"Может быть, ты слышала, мной принято решение повысить НДФЛ для тех граждан, которые получают большие доходы", - сказал ей президент (речь, напомним, о доходах более 5 млн рублей в год).

Путин пояснил, что все вырученные деньги - порядка 60 млрд рублей (в год) пойдут на приобретение таких дорогостоящих лекарств. "Мы будем и дальше изыскивать источники финансирования на решение проблем подобного рода, - обещал он. - Подумаем, как дополнительно вычленить ту проблему, о которой ты сейчас сказала".

"Вы такой молодец, вы так много делаете для нашей страны и будете делать", - на прощание сказала президенту девушка. Она добавила, что слышала про такой налог.