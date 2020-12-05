Путин ответил на идею создать фонд помощи тяжелобольным пациентам

Президент рассказал о новой мере поддержке тяжелобольных детей в России и обещал, что власти РФ займутся идеей Регины.
Напомним, что ровно два года назад Владимир Путин дал интервью 17-летней незрячей девушке из Нижегородской области. Регина хотела стать журналисткой, и президент исполнил ее давнюю мечту в рамках проекта "Мечтай со мной", целью которого является исполнение желаний тяжелобольных детей.
Регина вышла на связь с российским лидером в ходе его встречи с волонтерами и финалистами конкурса "Доброволец России - 2020". Она рассказала, что теперь ведет программу на телеканале "СПАС", общается с интересными людьми. А еще улучшает дикцию по примеру Демосфена.
Президент в шутку посоветовал заменить девушке камни в ходе таких тренировок на леденцы. "Рад, что ты получаешь удовольствие от реализации своих планов", - сказал Путин.
Регина подарила президенту елочную игрушку в виде сердца, в оформлении которого использованы цвета российского флага. "Спасибо за подарок, а что тебе подарить?" - спросил глава государства.
"Мое самое главное желание - чтобы все были здоровы, - сказала девушка. - Я сейчас подумала - у нас нет, к сожалению, фонда помощи больным с аутоимунными заболеваниями". А ведь лекарства очень дорогие, пояснила Регина. "На личном опыте убедилась, что помощь для таких детей нужна", - добавила она.
"Может быть, ты слышала, мной принято решение повысить НДФЛ для тех граждан, которые получают большие доходы", - сказал ей президент (речь, напомним, о доходах более 5 млн рублей в год).
Путин пояснил, что все вырученные деньги - порядка 60 млрд рублей (в год) пойдут на приобретение таких дорогостоящих лекарств. "Мы будем и дальше изыскивать источники финансирования на решение проблем подобного рода, - обещал он. - Подумаем, как дополнительно вычленить ту проблему, о которой ты сейчас сказала".
"Вы такой молодец, вы так много делаете для нашей страны и будете делать", - на прощание сказала президенту девушка. Она добавила, что слышала про такой налог.
Незрячая 17-летняя нижегородка взяла интервью у Владимира Путина
17-летняя тотально незрячая нижегородка Регина Парпиева взяла интервью у президента России Владимира Путина.
- Это была ее давняя мечта, - рассказала "РГ" мама Регины Гульнара Парпиева.
Глава государства после традиционной пресс-конференции исполнил мечту девушки в рамках проекта "Мечтай со мной", нацеленного на исполнение желаний тяжелобольных детей.
Как сообщает ТАСС, за 20 минут глава государства ответил на несколько вопросов начинающего журналиста, в том числе о том, как он стал президентом, трудная ли эта работа и что он загадает на Новый год.
В конце разговора Регина Парпиева попросила разрешения обнять Владимира Путина, отметив, что он "великий президент и очень хороший человек". Затем они обменялись подарками. Президент подарил девушке гаджеты и билеты на концерт, а она ему - игрушечную собаку, которую сделала сама.
Напомним, у Регины Парпиевой редкое заболевание - оптикомиелит Девика, в результате которого она ослепла, когда училась в первом классе. Но девочка не сдалась. У нее много увлечений: она плетет украшения и игрушки из бисера, играет в шахматы, освоила картинг, прыгала с парашютом и профессионально занимается плаванием.
Недавно нижегородка заняла второе место на Кубке России по плаванию среди спортсменов с нарушением зрения, который проходил с 14 по 17 декабря в подмосковном Раменском. Мало того, что она улучшила свой результат и опередила своих главных соперниц - участниц Паралимпийской сборной России, так еще и сменила разряд: с третьего взрослого на второй.