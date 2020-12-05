После концерта Кипелова опечатан Adrenaline Stadium. Но что делать дальше?

Ситуация проста до предела: в зал зрители проходили в масках и перчатках. А тем, у кого их с собой не оказалось, средства защиты бесплатно выдавали организаторы. Но потом группа вышла на сцену, и уже после первых любимых песен, фанаты рванули к сцене. Танцевали, братались на радости от знакомых хитов… Подпевали, сняв маски: петь в них неудобно. Делали видео, срочно размещали в социальных сетях. Эти кадры, конечно, привлекли внимание и Роспортребнадзора...

Что можно было сделать в такой ситуации организаторам? В перерывах между песнями они давали объявления по громкой связи, призывая всех снова надеть маски и перчатки. Но завсегдатаи рок-, рэп- и джазовых концертов - в основном молодежь. Послушанием отличались не все. Да и кураж, азарт, драйв сказывались - кто-то и помнил про правила, но разгорячившись от эмоций, снова сбрасывал маску…

Группа "Кипелов" тоже особо помочь с разъяснительной работой не могла: во время концертов успевай только петь и играть, точно попадая в ноты. К тому же свет в зрительном зале погашен, а рассмотреть со сцены то, что в нем происходит - нереально. Со сцены зал: большое, темное пространство, толком разглядеть можно лишь то, что делается в первых рядах, куда еще достигают отблески лучей прожекторов со сцены… И о том, что происходило в середине зала музыкантам было не ведомо. После концерта настроение в группе было неважное, а обозревателю "РГ" ее участники рассказали, что "и сами подавлены случившимся".

Могла ли помочь охрана, подойти к проштрафившимся зрителям и строго сказать: "Наденьте снова маску и перчатки?!" Теоретически да, но на практике это могло привести к ненужной толчее, шуму и спорам, возможным всплескам спонтанной агрессии…

Как быть в подобных ситуациях? Учитывая, что рок или рэп-концерт - это не вечер в консерватории. И публика на них обычно иная: многотысячная и преимущественно молодая, ершистая, исторически привыкшая петь около сцены, и мало пока еще внимающая доводам о своем здоровье?!

Да, идеальный вариант, предложенный как раз экспертами Роспотребсоюза мудр: рассадка зрителей в кресла или стулья, на расстоянии, соответствующем мерам социальной безопасности… Но смогут ли все зрители усидеть на своих местах во время любимых энергичных песен, и все равно не рвануть к сцене?! События десяти минувших дней показали, что увы, далеко не всегда…

Думается реальных вариантов два. Первый предложила в минувшие выходные питерская группа KняZz. Музыканты решили сыграть в акустике, где градус эмоций все-таки ниже. И выступить в один день дважды, чтобы избежать толчеи, в том числе, и в гардеробе… Есть и второй вариант, который предлагают в соцсетях: разделить пространство у сцены размещенными параллельно ей канатами или жесткими ограждениями. Так, чтобы на любимых песнях все уже не могли бежать к сцене, а слушали и подпевали в своих "горизонталях"…

Надо еще много думать, всем вместе…