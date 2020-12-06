Эксперты оценили перспективы новой Mazda CX-30 в России

Компактный кроссовер Mazda CX-30, представленный в прошлом году в Европе, добрался и до российского рынка. Благодаря локальному производству яркая новинка призвана составить конкуренцию одноклассникам из премиум-сегмента.

Достойная замена

Компания Mazda недавно приостановила в России продажи Mazda3, которая поставлялась к нам из Японии и из-за очередного повышения утилизационного сбора оказалась слишком дорогой.

Организовывать локальное производство этой модели не стали, однако решили привезти в нашу страну более перспективную новинку - компактный кроссовер CX-30, сборка которого уже налажена на предприятии "Мазда Соллерс" во Владивостоке.

Продажи модели на российском рынке начнутся в середине января следующего года. В самой компании Mazda ожидают, что новый CX-30 займет в объеме реализации марки до 25%, сколько в свое время приходилось и на долю "трешки".

По мнению генерального директора "АвтоСпецЦентр Mazda" Романа Гидаятова, новинка однозначно вызовет дополнительный интерес к бренду у более молодой аудитории и тех, кто являлся или является владельцем и почитателем Mazda 3.

В свою очередь, руководитель дилерского направления сети автосалонов Fresh Auto Денис Решетников отмечает, что более компактная Mazda CX-3 в России не появилась из-за того, что в компании сделали ставку на уже локализованную модель CX-5 с расчетом на то, что это увеличит объем продаж. Сейчас жизненный цикл кроссовера CX-3 подходит к завершению, поэтому выбор был сделан в пользу свежей модели CX-30.

Новый компактный кроссовер построен на платформе Skyactiv Vehicle Architecture, что и Mazda3 нового поколения. Длина CX-30 составила 4395 мм, ширина - 1795 мм, высота - 1540 мм, размер колесной базы равен 2655 мм. Дорожный просвет составляет 180 мм, а объем багажника - 295 литров.

На российском рынке модель предложат с безальтернативным 2,0-литровым двигателем Skyactiv мощностью 150 л.с. в сочетании с механической или автоматической коробками передач. Привод у кроссовера может быть как передний, так и на все четыре колеса.

Активная позиция

Фото: Пресс-служба Mazda.

Для Mazda CX-30 предлагается три варианта оснащения: Drive, Active и Supreme. При этом в самой японской компании рассчитывают, что более 90% продаж придутся на более дорогие версии, а самой востребованной станет "средняя" комплектация Active, в которую входят проекция показаний на лобовое стекло, датчики дождя и света, а также климат‐контроль, круиз‐контроль, подогрев передних сидений и боковых зеркал, CarPlay и Android Auto, аудиосистема с восьмью динамиками и управлением на руле. Кстати, именно на эту версию уже объявлена цена - 1 млн 869 тыс. рублей, а полный прайс-лист на Mazda CX-30 будет опубликован в декабре, когда дилеры начнут принимать заказы.

По прогнозам управляющего директора "Аларм-Моторс Мазда" Алексея Глазкова, 95% продаж новой модели будет приходиться на автомобили с автоматической коробкой передач, 60% в объеме реализации составят переднеприводные версии. В основном покупатели станут выбирать средние и верхние комплектации CX-30.

А вот Денис Решетников считает, что наибольшим спросом Mazda CX-30 будет пользоваться в стартовой комплектация Drive за счет более доступной цены, а второе место займет топовая версия Supreme благодаря тому, что это первая Mazda с функцией Stop&Go. Кроме того, большую популярность, скорее всего, получат модификации с полным приводом, поскольку обычно владельцы кроссоверов приобретают их для загородных поездок, в которых он незаменим.

С претензией на премиум

Фото: Пресс-служба Mazda.

С запуском Mazda CX-30 в японской компании рассчитывают привлечь к марке дополнительных покупателей и тем самым увеличить объем продаж в растущем сегменте рынка. В то же время дилеры не исключают, что новый компактный кроссовер отчасти будет конкурировать с бестселлером Mazda CX-5, учитывая близкое ценовое позиционирование этих моделей.

Как говорит Алексей Глазков, в сопоставимых комплектациях CX-30 будет на 5% дешевле CX-5, к тому же он создан на более новой платформе. Для CX-5 небольшой отток покупателей будет не критичен, так как у этого автомобиля есть своя устойчивая категория потребителей.

"Вместе с тем новый CX-30 привлечет покупателей из других брендов, и среди его конкурентов я бы отметил представителей премиальных марок: Mercedes-Benz GLA, Jaguar E-Pace и Lexus UX, а также кроссовер Toyota CH-R. Mazda CX-30 - самый свежий продукт в линейке бренда, отчасти он будет представлен в новом для Mazda сегменте. Производитель не стремится в этой модели к экономичным решениям: автомобиль получился красивый и практичный. Это действительно полновесный премиум", - резюмирует Алексей Глазков.