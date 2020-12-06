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06.12.2020 17:08
Рубрика: Российский автопром

Фото настоящие: стали известны подробности о новой Lada Niva

Текст: Юрий Зубко
Фото: Борис Захаров Фото: Борис Захаров
Фото: Борис Захаров

Опубликованные 2 и 3 декабря фото обновленной Lada Niva являются подлинными. Об этом AvtoVAZNews сообщили источники в АвтоВАЗе.

Фото: Роспатент
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Уточняется, что проект был начат еще два года назад, когда существовало СП с GM. В 2019 году были собраны первые образцы. Далее все работы были заморожены в связи с реорганизацией предприятия. Затем началась пандемия коронавируса, которая не позволила сразу возродить проект.

Сейчас ситуация кардинально изменилась. Практически все необходимое оборудование для технологической цепочки уже закуплено, что дало возможность АвтоВАЗу так быстро перезапустить проект. Ожидается, что серийный выпуск обновленного автомобиля стартует в 2021 году.

Lada Niva получит абсолютно новые капот, передние крылья, фары и бампер. В дизайне прослеживаются мотивы последнего поколения Toyota RAV4.

Об обновлении технической части внедорожника информации пока нет. Скорее всего, модель будет оснащаться прежним двигателем 1,7 литра мощностью 80 л.с., 5-ступенчатой МКП и полным приводом. Lada Niva сейчас можно купить от 738 000 рублей.

#Lada