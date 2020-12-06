Путин примет участие в саммите ЕАЭС на следующей неделе

На следующей неделе президент выступит на заседании Высшего Евразийского экономического совета и проведет заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Об этом сообщил телеканал "Россия 1" (ВГТРК).

Заседание запланировано на 10 декабря, передает "Интерфакс" со ссылкой на членов СПЧ.

Саммит Евразийского экономического Союза пройдет дистанционно. Ранее помощник главы Евразийской экономической комиссии Ия Малкина называла дату - 11 декабря.

И еще в графике президента на следующей неделе - совещание с членами правительства.

Кроме того, конечно же, глава государства продолжит подготовку к большой ежегодной пресс-конференции, которая состоится 17 декабря и будет включать в себя элементы Прямой линии. С сегодняшнего дня заработал колл-центр по сбору вопросов, специальный сайт и приложение "Москва - Путину".