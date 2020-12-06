Новости

Названы победители премии "Студент года-2020" 20:31
Бывший советник руководителя Росрыболовства экстрадирован с Кипра в РФ 19:54
В Иране подтвердили использование спутника при убийстве ученого-ядерщика 19:36
Российские биатлонисты провели 27 гонок подряд без медалей на Кубке мира 19:03
"Динамо" обыграло "Арсенал" и поднялось на четвертое место в РПЛ 18:44
В Югре экстренно сел вертолет с восемью пассажирами 17:57
В Стамбуле на берег выбросило десятки тысяч больших медуз 17:43
В московской квартире поймали самца двухцветного кожана 17:37
Водолазкин и Степнова написали рассказы для благотворительной книги "Дом" 17:14
В Москве "скорая помощь" перевернулась после ДТП 17:13
Мужская сборная России стала четвертой в эстафете на этапе КМ по биатлону 16:36
В Подмосковье арестованы участники расстрела семьи 15:40
В Петербурге будут контролировать число и возраст зрителей на концертах 15:28
Главврач Филатовской больницы спрогнозировал сроки окончания пандемии 15:27
МИД РФ: США поощряют реваншизм из-за позиции по Курилам 15:21
Путин примет участие в саммите ЕАЭС на следующей неделе 15:20
Полиция задержала африканца, "клонировавшего" деньги при помощи магии 15:09
Ученые нашли на Алтае две ранее неизвестные пещеры неандертальцев 15:00
В Иркутске школьница упала с моста в Ангару 14:50
Дриусси заявил о желании покинуть "Зенит" 14:36
Кениец Кибивотт Канди установил рекорд мира в полумарафоне 13:59
Главврача больницы Забайкальского края задержали за взятки 13:52
В РПЦ попросили верующих не заниматься самодеятельным изгнанием бесов 13:26
Депутат от Крыма оценил украинскую угрозу отключить Россию от SWIFT 13:11
Возбуждено дело против полицейского, ранившего девочку из травматики 13:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Рождественский пост: что нужно сделать, а что категорически нельзя
Рождественский пост: что нужно сделать, а что категорически нельзя
7 декабря: круглый стол "Культура и культурные индустрии в РФ - 2020"
7 декабря: круглый стол "Культура и культурные индустрии в РФ - 2020"
Смотрите на сайте RG.RU трансляцию презентации книги П. Крашенинникова "История отечественных конституций"
Смотрите на сайте RG.RU трансляцию презентации книги П. Крашенинникова "История отечественных конституций"
06.12.2020 19:46
Рубрика: Экономика

Трубы призвали "фортуну"

Началась достройка "Северного потока-2"
Текст: Сергей Тихонов
Российская газета - Федеральный выпуск № 275(8329)
Работы по укладке труб газопровода "Северный поток-2" возобновлены 5 декабря в исключительной экономической зоне Германии. Немецкий участок достраивается трубоукладочной баржей "Фортуна" под российским флагом, которая использует систему якорного позиционирования. Также в работах принимают участие два российских судна снабжения - "Умка" и "Финвал", обеспечивающие доставку оборудования из немецкого порта Мукран, логистической базы "Северного потока-2".

Незаконченный участок газопровода в исключительной экономической зоне Германии совсем небольшой - 2,6 км. Для двух ниток "Северного потока-2" - 5,2 км. Его достройка не попадает под уже действующие санкции США. Глубина укладки труб здесь 20-25 метров, а американские ограничения касаются работ на глубине свыше 30,5 метра.

Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости
Захарова прокомментировала призыв США к ЕС по "Северному потоку-2"

Проблема с достройкой "датского участка" газопровода, глубина которого свыше 30,5 метра, а протяженность около 120 км (две нити - 50 и 70 км), по-прежнему сохраняется, и пока неизвестно, как она будет решена. Этот участок придется строить судну с системой динамического позиционирования. Из-за американских санкций претендент на эти работы только один - трубоукладчик "Академик Черский". Сейчас судно находится у берегов Германии, совсем недалеко от места строительства.

Экономика Отрасли Нефть и газ Газопровод "Северный поток-2"

Главное сегодня

Главврач Филатовской больницы спрогнозировал сроки окончания пандемии
МИД РФ: США поощряют реваншизм из-за позиции по Курилам
В вузах увеличится число бюджетных мест на медицинских и IT-направлениях
ФССП: Более 4 млн россиян не могут выехать за границу из-за долгов
Захарова прокомментировала призыв США к ЕС по "Северному потоку-2"
Как облегчат жизнь россиян законы декабря
В Роскачестве предостерегли от переедания мандаринов