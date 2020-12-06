Работы по укладке труб газопровода "Северный поток-2" возобновлены 5 декабря в исключительной экономической зоне Германии. Немецкий участок достраивается трубоукладочной баржей "Фортуна" под российским флагом, которая использует систему якорного позиционирования. Также в работах принимают участие два российских судна снабжения - "Умка" и "Финвал", обеспечивающие доставку оборудования из немецкого порта Мукран, логистической базы "Северного потока-2".

Незаконченный участок газопровода в исключительной экономической зоне Германии совсем небольшой - 2,6 км. Для двух ниток "Северного потока-2" - 5,2 км. Его достройка не попадает под уже действующие санкции США. Глубина укладки труб здесь 20-25 метров, а американские ограничения касаются работ на глубине свыше 30,5 метра.

Проблема с достройкой "датского участка" газопровода, глубина которого свыше 30,5 метра, а протяженность около 120 км (две нити - 50 и 70 км), по-прежнему сохраняется, и пока неизвестно, как она будет решена. Этот участок придется строить судну с системой динамического позиционирования. Из-за американских санкций претендент на эти работы только один - трубоукладчик "Академик Черский". Сейчас судно находится у берегов Германии, совсем недалеко от места строительства.