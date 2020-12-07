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Актрису Светлану Светличную выписали из больницы

Наше кино
    07.12.2020, 13:44
Текст:   Олег Усков

80-летняя Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная, ранее госпитализированная, как сообщалось, с подозрением на инсульт, выписана из больницы.

Фото: kino-teatr.ru
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Как сама актриса уточнила в комментарии ТАСС, в госпитале она проходила обследование.

"Нахожусь дома. Раз дома, значит, и самочувствие соответствует", - информировала Светлана Афанасьевна, перед тем говорившая, что "стала калекой".

Светлана Светличная родилась в 1940 году в Ленинакане (Армянская ССР) в семье подполковника СМЕРШа.

В 1958-м поступила во ВГИК, курс Михаила Ромма. Дебютировала в кино в 1959-м - в картине Михаила Калика "Колыбельная".

Далее - "Застава Ильича", "Тридцать три", "Новые приключения неуловимых", "Семнадцать мгновений весны", "Место встречи изменить нельзя" и, конечно, прославленная "Бриллиантовая рука", вынесшая артисту в первую шеренгу советских секс-символов.

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