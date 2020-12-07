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07.12.2020 17:43
Рубрика: В мире

Берлин раскритиковал санкции США в отношении "Северного потока-2"

Текст: Юрий Когалов
Власти Германии отвергают экстерриториальные санкции, которые могут быть введены в отношении компаний, принимающих участие в строительстве газопровода "Северный поток-2". Об этом заявила представитель министерства энергетики ФРГ Анна Софи Айхлер, комментируя слова и.о. посла США в ФРГ Робин Куинвилл, которая призвала Берлин и Брюссель наложить на этот проект мораторий.
Фото: Илья Питалев/ РИА Новости Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
Фото: Илья Питалев/ РИА Новости

По словам Айхлер, кабмин ФРГ считает экстерриториальные санкции несовместимыми с международным правом. "Вы нашу позицию знаете. В этом изменений нет", - заявила она журналистам.

Фото: Михаил Голенков / РИА Новости
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По мнению Куинвилл, "Северный поток-2" направлен на то, чтобы "обойти Украину и расколоть Европу". На абсурдность позиции США ранее уже указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она напомнила, что в 2014 году в газете The Washington Times вышла статья с ровно противоположным заголовком: "Администрация Рейгана предупреждала, что поставки российского газа через Украину ослабят Запад". В связи с этим российский дипломат призвала США играть по правилам.

Тема возможности введения санкций стала вновь активно обсуждаться после того, как обе палаты Конгресса США согласовали проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год, который предусматривает расширение ограничений против "Северного потока-2" и "Турецкого потока". Этот документ раскритиковали в ЕС. "Европейская политика определяется в Европе, а не в третьих странах", - заявил представитель пресс-службы ЕК Петер Стано.

"Американские ведомства не должны регулировать работу исключительно европейского проекта - такого как "Северный поток - 2", - заявили Восточном комитете немецкой экономики. "Мы категорично выступаем против предполагаемого расширения санкций на сертификационные компании и поставщиков услуг", - подчеркнул председатель комитета Оливер Хермес.

В мире Европа Германия В мире США Экономика Отрасли Нефть и газ Газопровод "Северный поток-2" Санкции и антисанкции

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