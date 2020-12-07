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Netflix отказался добавить в "Корону" пометку о недостоверности

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    07.12.2020, 13:24
Текст:   Козьма Лоханкин

Netflix не собирается добавлять в эпизоды своего сериала "Корона" предупреждения о том, что показанные в нём события являются вымышленными.

Фото: Юрий Абрамочкин/ РИА Новости
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Напомним, с требованием добавить соответствующий дисклеймер ранее выступил министр культуры, спорта, цифровых технологий и СМИ Соединённого Королевства Оливер Дауден, заявивший, что без него молодёжь может принять вымысел за историческую правду. Особенную обеспокоенность у британской элиты вызвал "возможный урон" имиджу британской монархии и в частности - принцу Чарльзу.

Однако в Netflix уверены, что зрители достаточно адекватны, чтобы понять: перед ними художественное произведение, лишь в общих чертах основанное на исторических событиях. Заявление стримингового сервиса приводит Deadline.

Четвёртый сезон "Короны" вышел на Netflix 15 ноября. В сериале запланировано ещё два сезона.

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