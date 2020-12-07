Nissan показал салон нового Qashqai: это заявка на премиум

Вслед за подробностями о платформе компания решила поделиться информацией о салоне нового поколения Nissan Qashqai, которое выйдет на рынок весной 2021 года.

За счёт увеличения габаритов и использования новых материалов в салоне стало больше места: к примеру, в области коленей задних пассажиров прибавка составила 28 мм - до 608 мм, над головой - 15 мм, объём багажника вырос до 504 литров (+ 74 литра).

Также была пересмотрена эргономика и отделения для хранения мелочей и бутылок: в дверные "карманы" теперь можно будет пристроить 1.5-литровую бутылку, тогда как сейчас туда не помещается больше полулитровой тары.

Кроссовер обзавёлся цифровой приборной панелью диагональю 12.3 дюйма с изменяемым отображением информации. Новый Qashqai получил самый большой в классе проекционный дисплей - 10.8 дюйма. Диагональ мультимедийного комплекса выросла до девяти дюймов.

Фото: Пресс-служба Nissan.

Мультимедиа имеет встроенную точку доступа Wi-Fi (до пяти устройств), поддерживает Apple CarPlay и Android Auto, умеет запоминать настройки и хранить отчёты о совершённых поездках, круглосуточно быть на связи с полицией - в случае угона можно отследить машину и заблокировать часть функций при помощи приложения для смартфона.

Модель также получит версии с аудиосистемой Bose Premium с десятью динамиками и сабвуфером Bose Acoustimass, беспроводной зарядкой мощностью 15 Вт и позволяющей заряжать большие гаджеты, такие как Apple iPhone 12 Pro Max, слотами для USB для задних пассажиров (тип Type-B и Type-C), а также уникальной отделкой из кожи Nappa, выделка которой занимает 25 дней.

"Qashqai нового поколения - выход на следующий уровень, - говорит Мэтью Уивер, вице-президент Nissan Design Europe. - Он предлагает премиальное, но практичное, роскошное, но доступное, продвинутое, но удобное пространство, которое станет ориентиром для других".

Ранее Nissan рассказывал о платформе и силовых агрегатах нового Qashqai.

Фото: Пресс-служба Nissan.

Фото: Пресс-служба Nissan.