Собянин: Около 2 тысяч человек привились от COVID-19 за выходные

"В выходные - субботу и воскресенье - мы открыли прививочные пункты, на которых привилось за выходные около двух тысяч человек", - сказал он на совещании президиума координационного совета при правительстве РФ.

По словам Собянина, власти Москвы проверили всю логистическую цепочку по доставке препаратов "в боевом режиме". "Считаю, что вся система готова к более масштабной вакцинации", - заявил столичный градоначальник.

"Надеюсь, что мы в ближайшие недели будем получать более существенные объемы вакцины и, конечно, расширять группы риска, которые включим в первоочередные прививки от коронавируса", - добавил он.

Напомним, с 4 декабря в Москве открылась запись на вакцинацию от коронавируса препаратом "Спутник V". Столичные власти в первую очередь предложили защититься людям из групп риска: работникам образования, здравоохранения, соцзащиты населения, независимо от формы собственности учреждений, в которых они работают.