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07.12.2020 09:50
Рубрика: Происшествия

В Якутске после отравления людей изъяли 37 литров антисептика

Текст: Юлия Гарднер

В Якутске Роспотребнадзор изъял 37 литров спиртосодержащего антисептика, которым отравились девять жителей Таттинского района. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу мэрии, в городе проверили 475 магазинов и складов хозтоваров на наличие той самой дезинфицирующей жидкости.

В четырех торговых центрах Якутска изъяли опасный антисептик

- В шести из них обнаружен данный антисептик. Изъято 37 литров опасной продукции, - заявили в мэрии.

Напомним, 18 ноября девять жителей села Томтор Таттинского района Якутии попали в больницу после отравления антисептиком. Они купили пятилитровую канистру со спиртосодержащим веществом и выпили его. Впоследствии скончались девять человек. Химический анализ установил, что в составе жидкости был метанол.

После ЧП начались массовые проверки, из многих магазинов изъяли антисептик данного производителя. Возбуждено уголовное дело.

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