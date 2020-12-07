В Якутске после отравления людей изъяли 37 литров антисептика

В Якутске Роспотребнадзор изъял 37 литров спиртосодержащего антисептика, которым отравились девять жителей Таттинского района. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу мэрии, в городе проверили 475 магазинов и складов хозтоваров на наличие той самой дезинфицирующей жидкости.

- В шести из них обнаружен данный антисептик. Изъято 37 литров опасной продукции, - заявили в мэрии.

Напомним, 18 ноября девять жителей села Томтор Таттинского района Якутии попали в больницу после отравления антисептиком. Они купили пятилитровую канистру со спиртосодержащим веществом и выпили его. Впоследствии скончались девять человек. Химический анализ установил, что в составе жидкости был метанол.

После ЧП начались массовые проверки, из многих магазинов изъяли антисептик данного производителя. Возбуждено уголовное дело.