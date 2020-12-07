В новосибирском частном детсаду с жестоким педагогом нашли нарушения

Завершена прокурорская проверка новосибирского частного центра языкового развития и творчества для детей "Чеширский кот", работника которого ранее обвинили в жестокости по отношению к детям.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, специалисты выявили множество нарушений законодательства о противопожарной безопасности и оказании медпомощи. В частности, в учреждении нет лица, ответственного за противопожарную безопасность, не пройден пожарно-технический минимум, нет плана эвакуации людей при пожаре, отсутствует даже второй эвакуационный выход.

Кроме того, у сотрудников центра-детсада нет надлежащей подготовки по оказанию медицинской помощи. Нарушались и санитарно-эпидемиологические правила, установленные для учреждений отдыха, воспитания и обучения детей. Все это вылилось в два административных дела в отношении предпринимателя, владеющего центром развития.

Проверка была инициирована по следам сообщений в СМИ о том, что один из двух педагогов "Чеширского кота" якобы издевался над детьми. Мама двойняшек, обучающихся в центре, рассказала о неоднократном применении силы по отношению к ним и даже о том, что воспитатель тушила от руку ребенка спичку. Педагог все обвинения отрицает. Отзывы о воспитательном центре в соцсетях положительные.

Как бы то ни было, в инциденте с жалобой сейчас разбирается следствие. Возбуждено уголовное дело по статье о неисполнении обязанности по воспитанию несовершеннолетнего. Результаты расследования также взяты на контроль прокуратурой.