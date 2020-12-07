Осужденному за убийство жены уральскому фотографу смягчили наказание

Сегодня Чкаловский районный суд Екатеринбурга смягчил наказание фотографу Дмитрию Лошагину, осужденному за убийство своей супруги. Оставшуюся часть срока - 3 года 25 дней - заменили на ограничение свободы.

Напомним, громкое уголовное дело об убийстве модели Юлии Прокопьевой длилось с августа 2013 года. Обвинение было уверено: ее муж, известный на Урале fashion-фотограф, во время пьяной ссоры свернул девушке шею, вывез за город и попытался сжечь. Защита настаивала на том, что в деле много расхождений, результаты некоторых экспертиз вызывают сомнения. В частности, по мнению столичного эксперта, невозможно было установить точное время смерти.

Изначально Октябрьский райсуд отпустил Лошагина на свободу. Позднее гособвинение и родственники погибшей обжаловали приговор, и уже другой состав судей признал фотографа виновным в убийстве. Его приговорили к десяти годам, но затем срок уменьшили до 9 лет и 10 месяцев колонии строгого режима: из статьи исключили алкогольное опьянение обвиняемого как отягчающее обстоятельство.

На данный момент фигурант отсидел 6 лет 9 месяцев 5 дней, неотбытая часть составляет 3 года 25 дней.

"Прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Александр Клементьев возражал против удовлетворения ходатайства осужденного Лошагина, так как вину в инкриминируемом преступлении он так и не признал, не принес извинения потерпевшим, а в 2018 году имел дисциплинарное взыскание. Администрация исправительного учреждения также возражала против удовлетворения ходатайства", - рассказала пресс-секретарь Свердловской областной прокуратуры Марина Канатова.

Судебный акт не вступил в законную силу, надзорный орган в течение десяти дней изучит постановление на предмет наличия или отсутствия оснований для его обжалования.