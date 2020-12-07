Вышел трейлер третьего сезона "Внутри Лапенко"

В Сети опубликован трейлер третьего сезона комедийного сериала "Внутри Лапенко".

YouTube-шоу выходит с прошлого года и уже успело набрать серьёзную фанатскую базу. Успех "Внутри Лапенко" подтверждает попадание на 39 место в топ-250 сериалов по версии "КиноПоиска".

За пару дней трейлер третьего сезона собрал почти 700 тысяч просмотров и 107 тысяч лайков (при 1,2 тысячи дизлайков).

Премьера скетч-шоу назначена на 7 декабря.

34-летний Антон Лапенко - комик, обретший популярность благодаря своему шоу и в последнее время нередко появляющийся в кино и сериалах ("Глубже!", "Чики").