Новости

Бенедикта Камбербэтча показали злодеем в сериале "Мандалорец" 14:35
Юрий Лоза стал жертвой мошенников 14:32
Опубликован первый тизер фильма "Годзилла против Конга" 14:23
Назван финальный актерский состав нового "Властелина колец" 14:17
Актрису Светлану Светличную выписали из больницы 13:44

Вышел трейлер третьего сезона "Внутри Лапенко"

Новости
    07.12.2020, 13:39
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: youtube.com/ Лапенко Фото: youtube.com/ Лапенко
Фото: youtube.com/ Лапенко

В Сети опубликован трейлер третьего сезона комедийного сериала "Внутри Лапенко".

Фото: kino-teatr.ru
Пять российских фильмов претендуют на "Золотой глобус"

YouTube-шоу выходит с прошлого года и уже успело набрать серьёзную фанатскую базу. Успех "Внутри Лапенко" подтверждает попадание на 39 место в топ-250 сериалов по версии "КиноПоиска".

За пару дней трейлер третьего сезона собрал почти 700 тысяч просмотров и 107 тысяч лайков (при 1,2 тысячи дизлайков).

Премьера скетч-шоу назначена на 7 декабря.

34-летний Антон Лапенко - комик, обретший популярность благодаря своему шоу и в последнее время нередко появляющийся в кино и сериалах ("Глубже!", "Чики").

Новости

Netflix отказался добавить в "Корону" пометку о недостоверности 13:24
Попавший в больницу с COVID-19 Ширвиндт рассказал о своем состоянии 13:08
В Москве госпитализирована Народная артистка Лариса Голубкина 12:50
Вышел трейлер эротического триллера с Хилари Суэнк "Фаталь" 12:36
⧣ Россия
Фото: kino-teatr.ru
Пять российских фильмов претендуют на "Золотой глобус" 11:46
Игорь Угольников госпитализирован с коронавирусом 11:34
Алексей Воробьев сыграет с Джоном Войтом в байопике про Рейгана 11:21
⧣ интернет
Фото: kinopoisk.ru
"Малыш Йода" - ситх: вот как выглядит темная версия любимца интернета 05.12.2020
Главные премьеры Warner Bros. состоятся в интернете 04.12.2020
Украинцы в 2020 году предпочитали российскую музыку 03.12.2020
⧣ сериалы
Фото: kinopoisk.ru
Сэмюэля Л. Джексона прочат в наставники "Малыша Йоды" в "Мандалорце" 11:59
Появились первые изображения драконов из спин-оффа "Игры престолов" 06.12.2020
Начались съемки сериала-приквела "Изгоя-один" "Звездных войн" 06.12.2020