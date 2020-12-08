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08.12.2020 09:45
Рубрика: Происшествия

Процесс по делу задержавших Голунова полицейских начнется 14 декабря

Текст: Иван Егоров
Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости
Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости

В Московском городском суде на 14 декабря назначено начало слушаний по делу экс-полицейских УВД по ЗАО Дениса Коновалова, Акбара Сергалиева, Романа Феофанова, Максима Уметбаева, а также бывшего начальника отдела по борьбе с наркотиками Игоря Ляховца. Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Фото: TanawatPontchour / istockphoto
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Все пятеро - фигуранты резонансного дела о превышении должностных полномочий и фальсификации доказательств в отношении журналиста Ивана Голунова. Кроме того, экс-полицейских обвиняют в незаконном обороте наркотиков.

Потерпевшим по делу признан Иван Голунов, которого оперативники задержали в июне 2019 года по подозрению в торговле наркотическими средствами и при этом, как считает следствие, сами подкинули ему наркотики.

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