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09.12.2020 12:18
Рубрика: Власть

Трутнев назвал причину долгой ликвидации последствий циклона в Приморье

Текст: Ольга Игнатова
Ликвидации последствий мощного циклона, обрушившегося на Приморский край, было посвящено совещание, которое провел заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. Он осмотрел состояние электросетей острова Русский, ознакомился с работой энергетиков и коммунальных служб в поселках Экипажном и Подножье.

"Мы столкнулись с особо опасным природным явлением. Совершенно очевидно, что рассчитать все линии электропередач, всю систему энергообеспечения, исходя из пиковых нагрузок, которые, по мнению климатологов, возникают не чаще, чем один раз в пятьдесят лет, наверное, невозможно. Что качается ликвидации последствий, то отношение к тому, как велась работа, можно разделить на две части. С одной стороны, многие люди проявили героизм, работая на вантах, в условиях обледенения на высоте, при плохих погодных условиях. Их можно только поблагодарить. Такое же отношение у меня к ряду работников энергетических служб, которые работали и днем, и ночью, восстанавливая энергетику. С другой стороны, есть вопросы по организации процессов устранения последствий. С начала событий прошло более двадцати дней, однако отключения и проблемы существуют до сегодняшнего дня. Владельцы сетей (прежде всего, "Оборонэнерго") оказались неспособны своевременно среагировать на возникшие угрозы. Текущее состояние сетевого хозяйства создает дополнительные риски. По ряду населенных пунктов на острове Русский отключения не устранены. Они не связаны с ледяным дождем, а вызваны состоянием кабельного хозяйства. Люди остаются без света. Во всей этой ситуации надо разобраться", - отметил Юрий Трутнев.

Фото: Instagram.com/olegmks/
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В результате прохождения циклона 19 ноября в Приморском крае без энергоснабжения осталось почти 181 тыс. человек, без тепла - 48,1 тыс. человек, без водоснабжения - 71,2 тыс. человек. Правительством РФ была создана рабочая группа, объединившая деятельность региона, энергетических компаний и электросетевых организаций по восстановлению поврежденных объектов инфраструктуры, энергоснабжения и теплоснабжения, по оказанию помощи пострадавшим гражданам, а также по определению объема причиненного ущерба.

По мнению вице-премьера, необходимо разработать систему мер, которая позволит содержать сетевое хозяйство в исправном состоянии, обеспечить необходимое количество сил и средств для своевременной ликвидации аварийной ситуации. "Нужно сделать всё возможное, чтобы эта история уже закончилась, чтобы у людей не было проблем с энергоснабжением", - подчеркнул он.

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