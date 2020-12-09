В Петербурге на три бара на Рубинштейна завели два уголовных дела

Следственный комитет по Петербургу возбудил два уголовных дела в отношении владельцев трех баров на улице Рубинштейна, которые по ночам в нарушение введенных в городе ограничительных норм, обслуживали посетителей.

Как сообщает СК РФ, в действиях предпринимателей ведомство увидело оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, причем совершенное группой лиц и по предварительному сговору.

В Следкоме отмечают, что на нарушениях эти бары попались не впервые. Так, первый факт ночной работы был зафиксирован 5 декабря. Тогда Роспотребнадзор по Петербургу вынес решение о закрытии баров, также на них было заведено административное дело. Но это обстоятельство не помешало предпринимателям открыться вновь и встретить накануне ночью сотрудников Следственного комитета по Петербургу, которые сами вышли в рейд.

Стоит отметить, что ресторанное сообщества города очень тяжело принимает введенные Смольным ограничения, в частности, с 30 декабря по 3 января заведения общественного питания в принципе не смогут принимать посетителей. Всему виной коронавирусная инфекция. Ежедневно в городе фиксируется порядка 3,7 тысяч новых случаев заболевания.