На Кубани полицейские на посту ДПС собрали 54 млн рублей взяток

Не менее 54 миллионов рублей взяток за непривлечение к уголовной и административной ответственности собрали за четыре года полицейские Краснодарского края, собравшие банду на посту ДПС "Успенский" на федеральной трассе Р-217 "Кавказ". Об этом председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в преддверии Международного дня борьбы с коррупцией, который отмечается 9 декабря, рассказал в интервью РИА Новости.

Как сообщил Бастрыкин, всего к уголовной ответственности привлечены 15 должностных лиц, с четырьмя из них заключены досудебные соглашения о сотрудничестве.

Напомним, широкомасштабная операция силовиков началась третьего марта ("Постовые с большой дороги" - "РГ" от 04.03.2020). В этот день арестовали семерых полицейских, в том числе командира взвода ДПС по Успенскому району Сергея Бочкарева и начальника районного ОЭБиПК Михаила Баканова.

Вскоре взяли под стражу сразу четверых руководителей в системе МВД региона: начальников ГИБДД и отдела МВД по Успенскому району Илью Макаренко и Андрея Новикова, экс-руководителя отделения № 6 оперативно-розыскного отдела собственной безопасности в Армавире Руслана Скопенко и начальника оперативно-розыскного отдела собственной безопасности ГУ МВД по Краснодарскому краю Дмитрия Фролова.

Все они, как утверждает следствие, причастны к широкомасштабному мздоимству, ставшему в последние годы нормой на посту ДПС, расположенному на границе Кубани и Ставропольского края. Взятки с водителей здесь брали за нарушения самого разного рода, но главное - они "крышевали" провоз левого алкоголя, который затем расползался по всей стране.

Как выяснилось в ходе следствия, полицейские действовали по разработанной схеме, согласно которой четыре смены сотрудников стационарного поста ДПС "Успенский" на федеральной трассе Р-217 "Кавказ" должны были систематически брать взятки и в конце дежурства передавать их руководителям подразделений. Для каждой схемы имелся минимальный денежный "тариф", сумма которого, как говорят, с 2016 года выросла вдвое ("Бриллиантовый шлагбаум", "РГ-Неделя - Кубань-Северный Кавказ" от 18.03.2020)

Расследование резонансного дела продолжается. По словам главы СКР, у следствия уже есть немало доказательств причастности обвиняемых к совершенным преступлениям.