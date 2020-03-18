Продолжается спецоперация силовиков в отношении сотрудников полиции, причастных к широкомасштабному мздоимству на посту ДПС "Успенский", через который везут грузы из всех северокавказских республик. В минувший четверг было задержано еще четыре инспектора ГИБДД. А всего по делу о преступном сообществе уже арестовано 15 полицейских.

Брали за все

В их числе - сразу четверо руководителей в системе МВД региона: начальники ГИБДД и отдела МВД по Успенскому району Илья Макаренко и Андрей Новиков, экс-руководитель отделения N 6 оперативно-розыскного отдела собственной безопасности в Армавире Руслан Скопенко и начальник оперативно-розыскного отдела собственной безопасности ГУ МВД по Краснодарскому краю Дмитрий Фролов. Все они подозреваются в совершении преступлений по статьям УК "Создание преступного сообщества" и "Получение взятки в особо крупном размере".

По данным ГУ СКР по Северо-Кавказскому федеральному округу, "с 2016 по 2020 год, действуя в составе преступного сообщества, они систематически получали в качестве взяток денежные средства" за совершение "заведомо незаконных действий" на стационарном посту ДПС "Успенский", расположенном на трассе "Кавказ" в Краснодарском крае. Следователи выяснили, что "деньги полицейские получали за непривлечение к ответственности лиц по выявленным уголовно наказуемым деяниям и административным правонарушениям. Также взятки брались за обеспечение беспрепятственного проезда через стационарный пост транспортных средств, незаконно перевозящих товары и спиртосодержащую продукцию".

"День считался потерянным, если каждый из постовых за смену собирал меньше 100 тысяч рублей"

Напомним, широкомасштабная операция силовиков началась третьего марта ("Постовые с большой дороги" - "РГ" от 04.03.2020). В этот день арестовали семерых полицейских, в том числе командира взвода ДПС по Успенскому району Сергея Бочкарева и начальника районного ОЭБиПК Михаила Баканова. Все они, как утверждает следствие, причастны к широкомасштабному мздоимству, ставшему в последние годы нормой на посту ДПС "Успенский" на трассе Р-217 "Кавказ". Взятки с водителей здесь брали за нарушения самого разного рода, но главное - они "крышевали" провоз левого алкоголя, который затем расползался по всей огромной стране.

Дырявый редут

Пост расположен на границе Кубани и Ставропольского края, в 16 километрах от села Успенского - райцентра одноименного района. Сразу за ним находится оживленная федеральная трасса Р-217 "Кавказ".

- Стационарные сооружения здесь появились еще 40 лет на зад, - пояснил корреспонденту "РГ" капитан в отставке почетный пенсионер МВД Александр Халяпин. - В свое время, еще сержантом, я принимал участие в его строительстве. Объект был сдан в эксплуатацию в 1980 году, спустя несколько лет я стал его руководителем, правда, должность эту занимал недолго. Но приходилось и за преступниками гнаться до границы с Ростовской областью, и пресекать серьезные правонарушения. Это ведь стратегический участок, поэтому правильно, что наш пост в свое время не ликвидировали вместе с другими.

За время существования поста ДПС "Успенский" его сотрудники ловили бандитов и наркоторговцев, проводили рейды, пресекали провоз опасных грузов. Но в последние годы стратегический редут, как выяснилось, превратился в удобное место для взимания поборов. Водители фур, как тут утверждают, знали местную таксу: сколько стоит перегруз, а сколько - провоз левого товара. На канале "Ютуб" на эту тему можно увидеть несколько роликов - зрелище, надо отметить, впечатляющее. Теперь его участникам, правда уже без погон, придется объясняться не только по поводу запечатленных на видео мгновений, но и многих других ситуаций. Вопросов к ним, судя по всему, много. И еще неизвестно, куда приведут ниточки от успенского дела.

По словам очевидцев, массовые аресты в Успенском районе начались неожиданно. Причем не только сотрудников, дежуривших в тот момент на посту ДПС, но и тех, кто находился дома. На глазах родственников и соседей прибывшие из Москвы правоохранители в масках выводили задержанных на улицу, сажали в автомобили и увозили. Чтобы избежать утечки информации, операцию проводили исключительно приезжие силовики.

Отработать схему

Резонансное дело находится в производстве ГСУ СК РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу. Из Успенской ниточки привели в Краснодар, где был арестован начальник Управления собственной безопасности ГУ МВД России по Кубани полковник Дмитрий Фролов. Следственные мероприятия проводились по месту работы и жительства высокопоставленного полицейского. По информации следователей, полицейского особиста подозревают в причастности к получению в течение нескольких лет взяток на общую сумму более 54 миллионов рублей.

Уже известно, что мздоимцы действовали по разработанной схеме, согласно которой четыре смены сотрудников стационарного поста ДПС "Успенский" на федеральной трассе Р-217 "Кавказ" должны былисистематически брать взятки и в конце дежурства передавать их руководителям подразделений. Для каждой схемы имелся минимальный денежный "тариф", сумма которого, как говорят, с 2016 года выросла вдвое. Постовые по установленной таксе собирали дань с водителей фур. По словам самих успенцев, "день считался потерянным, если каждый из постовых за смену собирал меньше 100 тысяч рублей".

Полученные средства, как было установлено, аккумулировались и хранились у командира отдельного взвода поста ДПС "Успенский" Сергея Бочкарева. Ежемесячно они распределялись между всеми участниками преступного сообщества. При этом часть денег обязательно передавалась должностным лицам ГУ МВД России по Краснодарскому краю, обеспечивающим прикрытие незаконной деятельности. В случае, когда собранные на посту ДПС за смену суммы взяток превышали минимальный обязательный платеж, дополнительный доход распределялся, как установили следователи, между Бочкаревым, старшим смены и другими инспекторами, заступавшими в наряд. Всего, по предварительным данным, участниками преступного сообщества были получены многие десятки миллионов рублей.

Как сообщает пресс-служба СК РФ, проведение следственных и оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также других участников преступного сообщества, продолжается.

О бедном гаишнике...

О проезде через ДПС "Успенский" давно идет недобрая молва, поэтому массовые аресты его сотрудников лишь подтвердили то, о чем постоянно судачит народ. По этому поводу по району гуляет такая байка. Говорят, один из местных сотрудников полиции написал на имя своего руководства заявление: "В связи со сложным материальным положением прошу перевести меня на пост "Успенский".

Ставшую мемом фразу жители села Успенского теперь передают друг другу, показывая на очередной забор, за которым вырос роскошный особняк стража правопорядка. Об этом сельчане с возмущением говорили корреспонденту "РГ": "Мы хотя и в райцентре живем, но это село, где все друг друга знают. Здесь все на виду и правды от людей не скроешь".

Мзду берут

Средняя сумма взятки на Северном Кавказе в 2019 году составила 245 тысяч рублей. По словам главы управления МВД по СКФО Сергея Бачурина, сотрудники полиции зафиксировали 1,8 тысячи коррупционных преступлений, и это на 2,6 процента меньше, чем в 2018-м. Из них 1068 отнесли к категории тяжких и особо тяжких. К уголовной ответственности привлекли 1014 чиновников, в том числе 101 - за получение мзды.