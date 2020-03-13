На Кубани задержали еще четырех членов банды полицейских

Сотрудники Главного следственного управления СК по Северо-Кавказскому федеральному округу в рамках расследования уголовного дела о преступном сообществе задержали в Краснодарском крае еще четырех инспекторов отдельного взвода ДПС по Успенскому району. Об этом сегодня сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

"Задержаны инспекторы отдельного взвода ДПС ГИБДД отдела МВД России по Успенскому району Андрей Ионов, Виталий Пицык, Игорь Воронцов и Дмитрий Пшеничный. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 210 УК РФ ("Преступное сообщество"), частью 6 статьи 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере")", - отмечается на официальном сайте СК.

По версии следствия с 2016 по 2020 год сотрудники полиции стационарного поста ДПС "Успенский" на федеральной трассе Р-217 "Кавказ" регулярно получали взятки с водителей фур. Причем деньги члены банды брали буквально за все: и за увод от ответственности разного рода правонарушителей, а главное - "крышевали" "беспрепятственный проезд через стационарный пост транспортных средств, незаконно перевозящих товары и спиртсодержащую продукцию".

Как писала "РГ", следствием ранее были задержаны 11 соучастников, в том числе руководитель взвода ДПС по Успенскому району Сергей Бочкарев, начальник районного ОЭБиПК Михаил Баканов и экс-оперативник по особо важным делам региональной полиции Роман Гриненко. В домах подозреваемых и служебных помещениях были проведены масштабные обыски.

Пост "Успенский" - один из немногих оставшихся на Кубани стационарных постов ДПС. Он расположен в 16 километрах от села Успенского - райцентра одноименного района, на границе со Ставропольским краем. Сразу за ним начинается федеральная автомагистраль Р-217 "Кавказ", которая ведет во все северокавказские республики.