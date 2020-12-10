Суд арестовал экс-главу нижегородского ГУФСИН

Сегодня суд в Нижнем Новгороде избрал меру пресечения в отношении бывшего руководителя ГУФСИН по Нижегородской области. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

Напомним, Николая Теущакова задержали 9 декабря этого года. Его подозревают в превышении должностных полномочий. Следователи установили его причастность к ранее возбужденному уголовному делу в отношении ряда руководителей ведомства.

По версии силовиков, экс-глава службы потребовал от подчиненных отдать ему часть премий в зависимости от размера каждой выплаты. Полученные от них деньги он потратил на свои нужды. Следователи собираются проверить фигурантов дела на неоднократность получения таких "откатов".