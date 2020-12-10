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10.12.2020 09:44
Рубрика: Происшествия

В Иркутске 18 школ получили повреждения в результате землетрясения

Текст: Екатерина Дементьева

Как сообщил заместитель мэра - председатель комитета по социальной политике и культуре администрации Иркутска Виталий Барышников, первые обследования социальных объектов после землетрясения выявили трещины в 18 школах и нескольких детских садах областного центра. Однако повреждения незначительные и угрозы не представляют.

Фото: Андрей Огородник/ТАСС
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Тем не менее, власти решили временно закрыть культурно-досуговый центр в одном из районов города - там оказался поврежден подвесной потолок, поэтому во время обследований и ремонта учреждение работать не будет.

Есть небольшие повреждения в спорткомплексах - где-то обвалилась штукатурка, где-то треснул лед на корте. Обследования строений продолжаются.

Напомним, в 5:44 утра по иркутскому времени (00:44 МСК) на Байкале, в Кабанском районе Бурятии произошло землетрясение магнитудой 5,5, интенсивностью 7,6 баллов. В Иркутске интенсивность подземных толчков достигала 5-6 баллов. В областном центре введен режим повышенной готовности. С самого утра городские службы проверяют целостность жилого фонда, соцобъектов, путепроводов, мостов, коммунальной инфраструктуры.

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