СК показал видео осмотра машины, брошенной убийцей двух человек на Кубани

Следственный комитет РФ опубликовал в интернете видео осмотра автомобиля, предположительно принадлежащего 32-летнему жителю Кубани, который подозревается в жестоком двойном убийстве.

На кадрах видно, как следователи тщательно изучают машину, брошенную мужчиной в поселке Джубга недалеко от моря.

Как ранее уже писала "РГ", житель кубанского города Армавира подозревается в убийстве 26-летней девушки, с которой он жил, и ее девятилетнего брата, совершенные с особой жестокостью.

"Установлено, что фигурант с девушкой проживали в съемной квартире в одном из многоквартирных домов на улице Розы Люксембург в Армавире, - сообщили в пресс-службе СКР по Краснодарскому краю. - По версии следствия, 10 декабря 2020 года между подозреваемым и его девушкой произошел конфликт. Во время ссоры злоумышленник нанес оппонентке удары по голове, убив ее, после чего поместил тело погибшей в ванну".

В ведомстве добавили, что после этого мужчина на автомобиле направился в станицу Новоалексеевскую Курганинского района, где с особой жестокостью убил девятилетнего брата погибшей. Затем подозреваемый прибыл в поселок Джубга Туапсинского района, где оставил автомобиль недалеко от моря и скрылся. Сейчас его разыскивает полиция, а брошенную машину осматривают следователи.