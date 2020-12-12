Datsun, пока! На АвтоВАЗе прекратили выпуск главных конкурентов Granta

С конвейера АвтоВАЗа в Тольятти сошёл последний автомобиль бренда Datsun. Плановое прекращение сборки связано с пересмотром бизнес-стратегии бренда в нашей стране.

По информации AvtoVAZ News, 10 декабря 2020 года был собран последний экземпляр Datsun. Модель не уточняется.

О ликвидации бренда Datsun в России стало известно в конце мая 2020 года. Уход марки с рынка в этом месяце не стал неожиданностью: в своём сообщении весной компания отметила, что производственный цикл будет завершен в декабре, а поставки дилерам продолжатся до марта 2021 года. Продажи будут осуществляться до момента реализации всех автомобилей Datsun.

В России Datsun представлен двумя моделями: хэтчбеком mi-Do и седаном on-Do. Обе предложены с 87- и 106-сильными бензиновыми двигателями объёмом 1.6 литра. Для мотора мощностью 87 л.с. можно выбрать как 5-ступенчатую "механику", так и 4-диапазонный гидромеханический "автомат" Jatco, 106-сильный агрегатируется только МКП.

Цена на Datsun on-Do начинается от 531 000 рублей, mi-Do можно купить минимум за 554 000 рублей.