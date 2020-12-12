На Украине наградили заочно арестованного Россией военнослужащего

На следующий день после того, как Басманный суд Москвы удовлетворил просьбу Следственного комитета и заочно арестовал военнослужащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива, его наградили на Украине.

О награде сообщил ТАСС. Арестовать Маркива ведомство Александра Бастрыкина просило за убийство двух журналистов - итальянского Андреа Роккели и его российского коллегу и переводчика Андрея Миронова. Наши коллеги погибли под Славянском в мае 2014 года. Виталий Маркив обвинен Следственным комитетом РФ по статье "убийство двух и более лиц".

Напомним, военнослужащий Национальной гвардии Украины Виталий Маркив был задержан в Италии за убийство итальянского журналиста Андреа Роккели. Ему дали 24 года тюрьмы. Через три года Апелляционный суд Милана его оправдал и освободил. Маркив вернулся на Украину. Там его встречали как героя.

По сообщению информагентства, о награде говорится в сообщении, опубликованном в субботу на сайте главы государства. "Президент Украины Владимир Зеленский, принимая во внимание ходатайство Министерства внутренних дел Украины, подписал указ № 563/2020 о награждении старшего сержанта Национальной гвардии Виталия Маркива орденом "За мужество" III степени", - говорится в сообщении.

"Виталий Маркив награжден за выдающиеся личные достижения в государственной и общественной деятельности, образцовое выполнение служебного и гражданского долга, высокий профессионализм и весомый вклад в защиту прав и свобод граждан и интересов Украины на международном уровне", - сказано в сообщении офиса Зеленского.