Новости

Twitter запретил "лайкать" сообщения Дональда Трампа 00:59
В Москве скончались 72 пациента с коронавирусом 00:04
За сутки в Вооруженных силах вылечились от коронавируса 253 военнослужащих 12.12.2020
"Спартак" отреагировал на скандал после матча с "Сочи" 12.12.2020
В РПЦ не планируют вводить одноразовые ложки для причастия 12.12.2020
На Украине наградили заочно арестованного Россией военнослужащего 12.12.2020
Футболист "Сочи" Жоаозиньо заявил, что не бил тренера "Спартака" 12.12.2020
Тренер "Сочи" назвал Тедеско виновником конфликта после игры со "Спартаком" 12.12.2020
ЦИК Киргизии допустил к досрочным выборам президента 18 человек 12.12.2020
Пушков объяснил, почему Верховный суд США отклонил иск Техаса о выборах 12.12.2020
Француз Фийон-Майе победил в пасьюте на этапе КМ по биатлону в Австрии 12.12.2020
Футболист "Сочи" ударил помощника Тедеско после игры со "Спартаком" 12.12.2020
Специалисты расшифровали послание серийного убийцы спустя 51 год 12.12.2020
В Британии пытаются разгадать историю кота Ивана 12.12.2020
Ученые нашли способ уничтожить коронавирус за секунды 12.12.2020
Трамп прокомментировал решение Верховного суда по иску Техаса о выборах 12.12.2020
В Париже задержали более двух десятков манифестантов 12.12.2020
В первом автобусе из Твери до Ржевского мемориала проехали волонтеры-медики 12.12.2020
Автовладельцев предупредили о росте угонов в России 12.12.2020
Лавров обсудил с главой МИД Азербайджана вопросы карабахского урегулирования 12.12.2020
АПЛ "Владимир Мономах" впервые запустила четыре ракеты "Булава" 12.12.2020
Критики назвали 50 лучших фильмов 2020 года 12.12.2020
Военные построили пять мостов в Тульской области 12.12.2020
Матвиенко: Гафт был настоящим и искренним во всем, что делал 12.12.2020
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Гафта 12.12.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как в 2020 году поститься заболевшим и врачам
Как в 2020 году поститься заболевшим и врачам
Минпросвещения опровергло 8 главных мифов о дистанционном обучении
Минпросвещения опровергло 8 главных мифов о дистанционном обучении
Какие проблемы выявила программа льготной ипотеки
Какие проблемы выявила программа льготной ипотеки
12.12.2020 21:42
Рубрика: В мире

На Украине наградили заочно арестованного Россией военнослужащего

Текст: Наталья Козлова

На следующий день после того, как Басманный суд Москвы удовлетворил просьбу Следственного комитета и заочно арестовал военнослужащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива, его наградили на Украине.

Правительство России расширило санкционный список в отношении Украины

О награде сообщил ТАСС. Арестовать Маркива ведомство Александра Бастрыкина просило за убийство двух журналистов - итальянского Андреа Роккели и его российского коллегу и переводчика Андрея Миронова. Наши коллеги погибли под Славянском в мае 2014 года. Виталий Маркив обвинен Следственным комитетом РФ по статье "убийство двух и более лиц".

Напомним, военнослужащий Национальной гвардии Украины Виталий Маркив был задержан в Италии за убийство итальянского журналиста Андреа Роккели. Ему дали 24 года тюрьмы. Через три года Апелляционный суд Милана его оправдал и освободил. Маркив вернулся на Украину. Там его встречали как героя.

По сообщению информагентства, о награде говорится в сообщении, опубликованном в субботу на сайте главы государства. "Президент Украины Владимир Зеленский, принимая во внимание ходатайство Министерства внутренних дел Украины, подписал указ № 563/2020 о награждении старшего сержанта Национальной гвардии Виталия Маркива орденом "За мужество" III степени", - говорится в сообщении.

"Виталий Маркив награжден за выдающиеся личные достижения в государственной и общественной деятельности, образцовое выполнение служебного и гражданского долга, высокий профессионализм и весомый вклад в защиту прав и свобод граждан и интересов Украины на международном уровне", - сказано в сообщении офиса Зеленского.

В Госдуме прокомментировали планы украинского дипломата о "захвате Крыма"
В мире экс-СССР Украина Происшествия Правосудие Следствие

Главное сегодня

Путин назвал уход Гафта из жизни большой утратой
Мишустин назначил ответственных за цены на социально значимые товары
Правительство России расширило санкционный список в отношении Украины
Пушков объяснил, почему Верховный суд США отклонил иск Техаса о выборах
Собянин: В Москве скоро откроется крупнейшее в стране производство вакцины "Спутник V"
Око за око: как Франция столкнулась с радикальным исламом
Как политиков и поп-звезд штрафуют за отказ соблюдать санитарные требования