Пушков объяснил, почему Верховный суд США отклонил иск Техаса о выборах

Судьба иска Техаса об аннулировании результатов выборов президента США в Пенсильвании, Мичигане, Джорджии и Висконсине была предрешена. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков.

"Есть все основания считать, что Верховный суд США отклонил бы в нынешней обстановке любой иск, ставящий под сомнение итоги выборов - хоть состряпанный на коленке, хоть самый идеальный", - написал Пушков в своем Telegram.

По его мнению, причины, на которые сослался Верховный суд, являются формальными. "Суд прикрылся не тем, что иск плохо составлен, а что у Верховного суда якобы нет конституционного права решать такие вопросы", - сообщил сенатор.

И добавил: "Если бы судьи приняли иск, из них бы сделали политический фарш. А им и их семьям еще жить в США".

Ранее президент США Дональд Трамп прокомментировал решение суда в своем Twitter. "Верховный суд действительно нас подвел. Ни мудрости, ни мужества!", - написал он.