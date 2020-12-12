Тренер "Сочи" назвал Тедеско виновником конфликта после игры со "Спартаком"

Конфликт после матча 18-го тура чемпионата России по футболу между "Сочи" и московским "Спартаком" спровоцировал рулевой "красно-белых" Доменико Тедеско. Такое мнение выразил Олег Фоменко, ассистент главного тренера клуба из Краснодарского края Владимира Федотова.

Встреча команд состоялась в субботу на стадионе "Фишт" в Сочи и завершилась победой хозяев поля со счетом 1:0. После финального свистка Тедеско сообщил, что один из игроков "Сочи" ударил его помощника Андреаса Хинкеля. По версии Фоменко, дело обстояло несколько иначе.

"Насколько я знаю, Джанаев подошел пожать руку Тедеско, тот начал выражаться на него в нецензурной форме. Понятно, игра закончилась, эмоции. Можно было пожать руки и разойтись, но тренер гостей повел себя неадекватно. Это спровоцировал Тедеско, который был недоволен рядом эпизодов", - сказал Фоменко журналистам.