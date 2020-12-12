Власти Швеции хотят отказаться от использования наличных денег

Власти Швеции хотят отказаться от использования в стране наличных денег. Министр финансов Пер Болунд объявил о начале масштабного исследования, которое должно завершиться к ноябрю 2022 года. Его результатом должно стать появление цифрового аналога национальной валюты - кроны, пишет Bloomberg.

В 2020 году использование наличных денег в Швеции снизилось до исторически минимального уровня. На них приходится менее десяти процентов от всех платежей в стране. В расчете на долю от национального ВВП это самый низкий результат в мире на данный момент, уточняет "Лента.ру".

По данным шведского банка Klarna AB, 73 процента платежей по картам являются бесконтактными. Даже на традиционные карманные расходы родители не дают наличные. Для детей в банке заводят цифровую "свинью-копилку". Проведенный в стране опрос показал, что 75 процентов представителей молодого поколения в возрасте от 18 до 34 лет редко или никогда не пользуются наличными деньгами.

С инициативой разработки цифровой национальной валюты выступали финансовые власти нескольких стран, включая Францию, Россию и Евросоюз. Ранее в Банке России допустили введение цифрового рубля как новой формы денег. По словам специалистов, это поможет сделать платежи более быстрыми, простыми и безопасными.