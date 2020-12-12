Володин выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Гафта

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин выразил соболезнования родным и близким Валентина Гафта. Его роли навсегда останутся в сердцах зрителей, считает спикер.

"Уход Валентина Иосифовича - огромная потеря для отечественного искусства", - отметил Володин, которого цитирует пресс-служба Госдумы.

По мнению председателя нижней палаты, многочисленные роли Гафта на сценах известных московских театров (в том числе в "Современнике", которому он посвятил 50 лет своей жизни), в фильмах "Здравствуйте, я ваша тетя!", "Гараж", "О бедном гусаре замолвите слово", "Забытая мелодия для флейты", "Чародеи" - навсегда останутся в сердцах зрителей.

Как стало известно, народный артист РСФСР Валентин Гафт умер сегодня в возрасте 85 лет. По предварительной информации, прощание с актером состоится 15 декабря в театре "Современник". Гафта похоронят на Троекуровском кладбище столицы.