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Рубрика: Общество

Эксперт: В России вырос запрос на предпринимательское образование

Текст: Мария Агранович
В России увеличился запрос на предпринимательское образование, и молодые люди все чаще ищут нестандартные форматы, чтобы получить необходимые знания. У многих предпринимательские навыки развиваются со школы. Ребята уже класса с 5-7 могут работать над проектами, которые в будущем вполне могут "выстрелить" стартапом. Но роль "драйверов" предпринимательской культуры сегодня берут на себя ведущие университеты страны.
Проректор по развитию Дальневосточного федерального университета Дмитрий Земцов. Фото: Александр Натрускин / РИА Новости Проректор по развитию Дальневосточного федерального университета Дмитрий Земцов. Фото: Александр Натрускин / РИА Новости
Проректор по развитию Дальневосточного федерального университета Дмитрий Земцов. Фото: Александр Натрускин / РИА Новости

Напомним, с июля 2020 года успешное предпринимательство наряду с достойным, эффективным трудом вошло в список Национальных целей развития России до 2030 года. По мнению проректора по развитию Дальневосточного федерального университета Дмитрия Земцова, без университетов, ведущих центров развития, продвигающих передовые знания и технологии, этой цели будет достичь сложно. Поэтому в ДВФУ целенаправленно развивают предпринимательские таланты в студенческой среде.

- Мы заново формируем культуру отношения к предпринимательскому мышлению и образу действий, которые были серьезно дискредитированы за прошедшие несколько десятилетий, - рассказал Дмитрий Земцов. - У нас появляется поколение, которое знает, что значит работать в команде до продуктового результата, люди, которые ценят друг друга за умение до этого результата дойти. Мы видим, что хороший проект заставляет команду преодолевать все барьеры. Надо вернуть культуру сложного технологического предпринимательства.

Есть разные форматы развития предпринимательства, и вузам важно быть гибкими, но при этом форматы не путать.

Например, в ДВФУ действует программа "Стартап как диплом". Вуз стал одним из первым университетов, где студенты получили право в качестве диплома представить свой бизнес-проект. Еще в 2017 году выпускник Школы экономики и менеджмента ДВФУ Евгений Перельман презентовал свой стартап по продаже медицинского аппаратно-программного комплекса для помощи больным с заболеваниями дыхательных путей. Проект оказался настолько привлекательным, что нашелся инвестор, готовый вложить в него 10 млн рублей.

- Суть в том, что студент имеет право получить диплом за стартап, но только если этот стартап уже привлек инвестиции. Если это просто бизнес-проект, то диплом придется защищать отдельно, - подчеркивает Дмитрий Земцов.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
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Еще один пример удачного воплощения бизнес-амбиций демонстрирует сегодня третьекурсник ДВФУ Михаил Лямаев. Студент с первого курса мечтал сделать бизнес в сфере нейротехнологий. Наставники из Медцентра ДВФУ подсказали: людям не хватает нейростимуляторов.

- В ДВФУ действует Центр проектной деятельности, где можно изготовить любые прототипы, - рассказывает Дмитрий Земцов. - Студент заказал из Китая платы, спаял, что нужно, и вышел с этим на конкурс, который бизнесмены придумали специально для молодежных команд в надежде найти таланты, которые будут дальше заниматься микроэлектроникой. Именно в это время в кампусе университета при поддержке бизнеса создавался центр микроэлектроники. Сейчас, к концу третьего курса, Миша Лямаев и двое его товарищей по технологической команде работают в этом центре над своим проектом, который спонсируется деньгами из реального бизнеса. Мы определенно получили технологическую команду, которая нужна стране. Выйдет ли из нее стартап - посмотрим.

Между тем

Важность развития программы "Стартап как диплом" отмечают в Минобрауки. В настоящее время проект реализуется в 48 университетах, и их число, по мнению министра Валерия Фалькова, необходимо увеличивать.

"Мы уделяем большое внимание развитию предпринимательских компетенций студентов, будем масштабировать эту программу в 2021 году и оценивать работу университетов и по этому треку", - отметил Валерий Фальков.

Кроме того, в рамках обновленного нацпроекта "Наука и университеты" планируется создание стартап-студий и Центров трансфера технологий, которые будут способствовать развитию компетенций студентов в технологическом предпринимательстве.

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