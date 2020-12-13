Как правильно выбрать диски для автомобиля

Самостоятельная покупка колесных дисков для автомобиля - занятие не из простых в силу того, что для правильного выбора автовладельцу приходится учитывать много факторов и замеров.

Наименование колесных дисков выглядит совсем непонятным для несведущего в теме "юзера". Многих такие сложности отпугивают, и они решают вопрос, идя простым путем - используют специальные сервисы для подбора колесных дисков. Там не нужно знать всех параметров и можно просто, указав модель автомобиля, получить на выходе сведения о подходящих дисках.

Тем, кто не ищет легких путей, для правильного подбора нужно будет учесть немало параметров. К ним относятся: тип диска, ширина диска, величина посадочного диаметра, диаметр и число крепежных отверстий (и их форма), вылет диска, диаметр центрального отверстия, а также наличие хампов.

Наиболее распространены три типа колесных дисков, и каждый из них имеет свои достоинства и недостатки. Самые простые по своему виду и при этом самые тяжелые - штампованные диски, выполненные из стали и покрытые обычной эмалью. Такие диски отличаются высокой ремонтопригодностью, но в силу того, что в них мало красоты, применяют их чаще всего на самых бюджетных автомобилях. Более дорогостоящие авто оснащают часто литыми дисками, выполненными из легкосплавного алюминия.

Они легче и в силу своих конструктивных особенностей могут быть разной формы и в разных вариантах дизайна. Их существенный минус - не только высокая цена, но и низкая ремонтопригодность. В случае сильного удара литой диск трескается - его заменять на новый, в отличие от штампованного диска, который при ударе гнется, а значит в большинстве случае подлежит восстановлению. Кованные диски изготовляют методом горячей штамповки. За счет этого удается сделать прочное изделие, самый существенным недостатком которого становится его высокая стоимость.

Ширину диска помечают буквой J (например, J5,5), и этот параметр важно учитывать и при выборе нужных шин. Как говорится, каждой шине свой диаметр диска. Часто в описании диска можно увидеть, например, такое - R17. В этом случае речь идет о монтажном диаметре диска, значит он составляет 17 дюймов.

Литера R в этом случае, как и в случае наименования шин, означает именно диаметр, а не радиус, как ошибочно считают многие. Кстати, чтобы не ошибиться с посадочным диаметром при выборе колесных дисков, можно взять эту информацию из руководства по эксплуатации автомобиля. Важно руководствоваться точными параметрами и не использовать диски, монтажный диаметр которых сильно отличается от значений, указанных автопроизводителем. Иначе это плохо отразится на работе всей подвески, снизит комфорт езды и усилит износ многих компонентов автомобиля.

Продавцы колесных дисков используют также и такую аббревиатуру как PCD - Pitch Circle Diameter. Речь идет о количестве и диаметре крепежных болтов. Их количество тем больше, чем больше вес автомобиля и скорость, которую он может развивать. Традиционно используются от 5-6 болтов. И что важно при выборе диска: диаметра болтов важно соблюдать точно. При отклонении даже на пару миллиметров правильно затянуть болты не получится, что обернется дополнительными проблемами (например, вызовет биение колеса).

Еще один критерий, который важно учитывать при выборе дисков, - форма крепежных отверстий, которая определяет подбор гаек и болтов, используемых для крепления диска. Традиционно для штампованных дисков, в основном из-за их небольшой толщины, используют обычные гайки и болты небольшой длины. Для литых дисков часто берут более длинные болты и гайки конической формы.

Расстояние от привалочной плоскости крепления дика к ступице до продольной оси симметрии диска называют вылетом диска (ET). Есть положительный, нулевой и отрицательный вылет. Нужно не забывать, чем больше вылет, тем глубже сам диск посажен в колесную арку, а при отрицательном вылете диск заметно выступает наружу.

Вылет важный параметр, и если с ним ошибиться при выборе дисков, то это может стать дополнительным фактором износа элементов подвески и подшипников. Кроме того, от правильно подобранного вылета напрямую зависит правильность работы всего колеса, а также устойчивость и управляемость машины.

Диаметр центрального отверстия диска в его описании обозначают часто как "D" или "Dia". При подборе диска нельзя отходить от значения этого диаметра, иначе или диск не удастся смонитировать вовсе, или для его установки нужно будет использовать специальные центровочные кольца. Но и это, скорее всего, не спасет от вибраций и биений колес.

Хамп (в обозначении диска - H)- это выступ на внутренней части колесных дисков, которые используются с бескамерными шинами. Важно знать, что производители современных дисков выпускают их уже с хампами, то есть такие диски можно использовать с бескамерным покрышками.