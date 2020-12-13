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Рубрика: В мире

Минюст США запросил документы о делах сына Джо Байдена на Украине

Министерство юстиции США продолжает изучать информацию обо всех источниках дохода Хантера Байдена - сына Джо Байдена, который участвовал в недавних президентских выборах в США.

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Как удалось узнать агентству Associated Press, в рамках своего расследования ведомство запросило информацию о связях Хантера с украинской газовой компанией Burisma, а также документы о его деловых отношениях с Китаем и "других финансовых транзакциях".

Не исключено, что речь идет о возможных преступлениях по отмыванию денег, так как в расследовании главная роль отведена отделу по борьбе с мошенничеством с ценными бумагами. Правда, не уточняется, является ли работа Хантера в украинской компании центральной частью федерального расследования.

Президент США Дональд Трамп ранее неоднократно призывал выяснить, каким образом Байден-младший получил должность члена правления в Burisma. Также нынешний хозяин Белого дома обвиняет Байдена-старшего в использовании своего служебного положения для помощи бизнесу сына.

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