Научно-популярная литература будет бесплатной

В нынешнее "время рубля" Георгий Васильев, придумавший проект "Дигитека", выглядит белой вороной. Он намерен сделать бесплатными лучшие научно-популярные книги. Его мечта, - чтобы их мог скачать не только бесплатно, но и совершенно легально любой человек в любой точке мира. И прежде всего, конечно, в России.

Тиражи научно-популярной литературы за последние десятилетия в стране резко упали. Во времена СССР счет научно-популярных книг шел на сотни тысяч, а журналов - на миллионы экземпляров. На них выросли те, кто создавал нашу экономику, оборонку, наши выдающиеся атомный и космический проекты. Сейчас эти астрономические цифры тиражей кажутся фантастикой. Средний тираж научно-популярной книги - около 2000 экземпляров, а журналов максимум 50 тысяч. И это нельзя объяснить только наступлением интернета.

- А вы знаете, что, к примеру, в США тираж бумажного научно-популярного журнала Smithsonian - 1,8 миллиона экземпляров, - говорит Георгий Васильев. -Тираж итальянского журнала Focus - 190 тысяч, а бразильского Superinteressante - 460 тысяч экземпляров. Неужели в России интерес к науке меньше, чем в Бразилии?

В это, действительно, трудно поверить. Просто научно-популярной литературе требуется поддержка. Именно на это нацелен проект "Дигитека". Чтобы реализовать свой проект, Васильев развернул целую кампанию. На первом этапе более 500 авторитетных экспертов назвали 33 ключевые темы, определяющие научную картину мира современного человека: "Гены", "Мышление и сознание", "Вселенная", "Культура", "Жизнь и смерть" и т.д. Эти темы были обнародованы на "Всенаучном форуме 2020". Затем были проанализированы практически все актуальные научно-популярные книги на русском языке. Из более десяти тысяч отобрано и оценено более тысячи книг по ключевым темам. И тут в работу включилась Комиссия РАН по популяризации науки, которая ранжировала по предпочтительности выхода в бесплатный доступ 40 книг.

В числе лидеров такте известные авторы, как Стивен Хокинг, Ричард Фейнман, Даймонд Джаред, Карл Саган, Лоуренс Краусс, россияне Александр Марков, Светлана Бурлак, Максим Франк-Каменецкий, Сергей Попов, Владимир Сурдин, Александр Аузан. Сейчас книги этих авторов стоят от 400 до 700 рублей. Конечно, такая цена для основного читателя научно-популярной литературы - студентов, преподавателей, пенсионеров, ученых - кусается.

- Когда я собрался идти в издательства с идеей бесплатного распространения их книг, то думал, что они просто от меня отмахнутся, - говорит Васильев - Но, как ни странно, почти все дали согласие. Конечно, электронные права на книги у издательств придется купить, но сумма выглядит вполне подъемной: за 40 книг, одобренных РАН, - пять миллионов рублей.

Где их взять? Организаторы "Дигитеки" объявили всенародный сбор средств на сайте "Планета.ру". И народ откликнулся. Уже за первые две недели поступило около полумиллиона рублей. Средний взнос 1,5 тысячи рублей, многие прислали 100-300 рублей, несколько человек по 20 тысяч. Имя таких щедрых спонсоров будет стоять в начале каждого скачанного экземпляра каждой бесплатной книги. Кроме того, Васильев намерен заинтересовать своей идеей крупные российские компании.

Кто-то скажет, а зачем вообще вся эта затея. Ведь есть пиратские сайты, откуда можно извлечь любую книгу. Их посещают те, кому научно-популярные книги интересны, но кто не может себе позволить роскошь их приобрести. По мнению Васильева, это ненормальная ситуация. Она вынуждает любознательного, но небогатого человека делать крайне неприятный выбор - не читать интересную книгу или скачать ее с пиратского сайта, обокрав издателя и автора. Подобной дилеммы в принципе быть не должно. Все должно быть по-честному. И проект "Дигитека" дает такую возможность. Но борьба с пиратами - далеко не главная цель автора необычного проекта.

- Думаю, каждый по себе знает, как магически действует слово "бесплатно", - говорит он - Надеюсь, оно сработает и с бесплатными книгами. Если удастся увеличить число их скачиваний, скажем, в десять раз, то я буду считать, что проект удался. Но главная наша цель даже не в этом. Мы рассчитываем с помощью нашего проекта поднять привлекательность всей научно-популярной литературы для широкого круга читателей.

Проект "Дигитека" интересен не только тем, что он вызволяет научно-популярную литературу из оков рынка, но и тем, что книги выкупаются у издателей на народные деньги. Каждый из нас может внести свой посильный вклад в то, чтобы лучшие научно-популярные книги стали бесплатными для всех. Дополнительную информацию о проекте вы можете получить на сайте vsenauka.ru.

Напомним, что Георгий Васильев является создателем первого ежедневного мюзикла "Норд-Ост", просветительского мультипликационного цикла "Фиксики", научно-просветительской программы "Всенаука".