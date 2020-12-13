Сторонники и противники Трампа вышли на улицы в центре Вашингтона

Сторонники и противники Трампа устроили митинги в центре Вашингтона. Полиция закрыла прилегающие к Белому дому улицы.

Как сообщает ТАСС, утром 12 декабря к площади Freedom Plaza начали стекаться люди в футболках и кепках, на которых было написано "Сделаем Америку снова великой" (предвыборный лозунг нынешнего президента США). Часть демонстрантов дошла до здания Верховного суда, протестуя против нарушений на прошедших третьего ноября выборах главы государства.

Напомним, днем ранее высшая судебная инстанция отклонила иск генпрокурора штата Техас Кена Пакстона о пересмотре итогов голосования в стране. По мнению Пакстона, во многих американских штатах не были соблюдены нормы, касающиеся обработки бюллетеней, в том числе присланных по почте. "Верховный суд действительно нас подвел. Ни мудрости, ни мужества!", - написал Трамп в Twiiter и призвал своих сторонников продолжать борьбу.