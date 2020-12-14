Четыре страны ЕС отказались участвовать в бизнес-форуме "Европа-Иран"

Четыре европейские страны отказались от участия в бизнес-форуме "Европа- Иран" в связи с казнью главы новостного портала Amad News Рухоллы Зама. Франция назвала приведенный в исполнение смертный приговор "варварским и неприемлемым" способом наказания.

"Франция, наряду с Германией, Австрией и Италией, отменяет участие своего посла в бизнес-форуме, который запланирован на 14 декабря", - говорится в заявлении, распространенном Парижем.

Днем ранее власти Италии осудили казнь журналиста. "Данная мера не имеет никакой практической ценности для борьбы с преступностью", - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве Италии. Лидеры многих европейских стран заявили, что казнь "является жестокостью, которая неприемлема ни при каких условиях".

Напомним, утром 12 декабря в Иране казнили руководителя новостного портала Amad News. Франция считает произошедшее "серьезным нападением на свободу выражения мнений и свободу прессы в Иране".