Крушение судна с тысячами машин в океане: причина - тяжелые кроссоверы Kia

Двухсотметровый сухогруз MV Golden Ray, потерпевший крушение близ порта Брансуик, штат Джорджия, из которого он вышел в сентябре 2019 года, продолжают пилить огромной цепной пилой, параллельно работу ведут следователи, которые назвали предварительные причины аварии.

Одна из них - банальный перегруз. За день до крушения MV Golden Ray разгрузил в Брансуике автомобили Hyundai Accent и Kia Forte, а вместо них на борт были приняты тяжёлые кроссоверы Telluride. По данным Береговой охраны США, перегруз составил примерно 1000 тонн.

Усугубило ситуацию то, что до этого корабль сбросил водный балласт в количестве не менее 1500 метрических тонн, поэтому эксперты склоняются к тому, что MV Golden Ray стал нестабильным ещё до прибытия в Брансуик.

Но даже в таком случае у судна оставался шанс, если бы Telluride были загружены не на верхнюю, двенадцатую палубу (всего их 13), а на нижний "этаж", что могло бы компенсировать сброшенный водный балласт.

Окончательная причина крушения MV Golden Ray будет установлена позднее. На это, по предварительным данным, может уйти не менее года.

В настоящее время продолжаются работы по распилу корабля, потерпевшего крушение, и не обходится без сложностей: цепь, которой пилят корпус вместе с внутренностями уже несколько раз рвалась и требовала ремонта. Напомним, MV Golden Ray будет разрезан на восемь частей, к которым приварят проушины и отбуксируют на берег.