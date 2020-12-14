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На 90-м году жизни скончался британский писатель Джон Ле Карре

Новости
    14.12.2020, 11:29
Текст:   Юлия Авакова
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Дэвид Корнуэлл, более известный под своим литературным псевдонимом Джонн Ле Карре, скончался в субботу, 12 декабря 2020 года на 90-м году жизни в Корнуолле после непродолжительной болезни, не имеющей отношения к COVID-19, - об этом сообщила новостная служба BBC.

Джон Геллер, представитель писателя, заявил, что мир потерял того, кто по праву считался гигантом английской литературы, был знаковой фигурой для периода холодный войны, бесстрашно говорил правду власть предержащим. Он также охарактеризовал писателя как человека с недюжинным остроумием, доброго, умного, обладавшим чувством юмора.

После прохождения военной службы в молодом возрасте Ле Карре поступил в Оксфорд. Окончив университет, он недолгое время преподавал иностранные языки в Итонском колледже, позднее перешел на работу в контрразведывательную службу МИ-5, а затем в службу британской разведки МИ-6.

На русском языке были выпущены многие детективы и шпионские романы автора. Писатель работал и по достижении почтенного возраста, последний его роман, "Полевой агент" (Agent Running in the Field), был опубликован в 2019 году.

Среди полнометражных экранизаций - "Шпион, пришедший с холода" с Ричардом Бертоном, "Дело самоубийцы", "Зеркальная война", "Маленькая барабанщица", "Русский дом", "Убийство по-джентльменски", "Портной из Панамы", "Преданный садовник", "Шпион, выйди вон!", "Самый опасный человек", "Такой же предатель, как и мы".

На телевидении успешно адаптировали его работы: за последние годы вышли "Ночной администратор" с Томом Хиддлстоном и Хью Лори в главных ролях и "Маленькая барабанщица". О дальнейшей судьбе продолжения "Ночного администратора" пока ничего неизвестно.

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