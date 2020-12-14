Nissan подтвердил прекращение выпуска моделей Datsun на АвтоВАЗе

В конце прошлой недели появилась информация о том, что на АвтоВАЗе завершено производство автомобилей Datsun. "Российской газете" эту информацию подтвердили в представительстве Nissan.

"Мы подтверждаем, что производство Datsun в России завершено", - говорится в ответе Nissan на информационный запрос "РГ".

Также в представительстве рассказали, что за всё время существования Datsun в России было выпущено около 145 тысяч автомобилей.

Премьера первой модели для российского рынка - седана Datsun on-Do - состоялась весной 2014 года. В августе 2014-го в рамках Московского автосалона был презентован хэтчбек Datsun mi-Do. Напомним, в основе моделей японского бренда лежит платформа Lada Kalina/Granta.

Выпущенные автомобили доступны у официальных дилеров Datsun. Стоимость Datsun on-Do - от 531 000 рублей, цены на "пятидверку" mi-Do начинаются от 554 000 рублей.