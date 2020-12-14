Опубликован тизер второго сезона "Постановки" с Шином и Теннантом

Во всех отношениях великолепная комедия "Постановка" (Staged), чье появление было вдохновлено самоизоляцией, стала отличным доказательством того, что десктопный формат съемок не помеха, если в активе имеется хороший сценарий, толковый режиссер и пара актеров, внезапно обнаруживших глубокое душевное (судя по всему, кельтское) родство (открытие было сделано в рамках съемок "Благих знамений").

Майкл Шин и Дэвид Теннант представят второй сезон сериала 4 января, и компания BBC, дабы раздразнить зрителей, выложила сцену очередного разговора скучающих актеров по душам.

Теннант как бы невзначай спрашивает Шина, случалось ли ему быть утвержденным на роль, а затем получить отказ. Шин, с нездоровым огоньком в глазах говорит, что такое один раз случилось. Но подробностей сообщить не может, так как коварный план отмщения незадачливому триумфатору находится в состоянии разработки. Он пытается осуществить внедрение в жизнь своего визави, втереться в доверие, создать проект с его участием… и все это, для того чтобы осуществить медленную и решительную месть. Теннант аж замер от неожиданности.