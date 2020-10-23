"Постановка" с Теннантом и Шином продлена на второй сезон

BBC продлила на второй сезон искрометный сериал "Постановка" (Staged) с Дэвидом Теннантом и Майклом Шином. Дебютный сезон был снят в разгар первой волны пандемии COVID-19 и сумел порадовать измотанных самоизоляцией зрителей прекрасным британским юмором, наслаждению которым не помешал даже карантинный формат съемок - большая часть сцен представляет собой трансляцию видеозвонков.

В работе над вторым сезоном также задействованы кельтский дуэт в лице Шина и Теннанта, успевших крепко подружиться друг с другом на съемках "Благих намерений", супруга Теннанта Джорджия и спутница Шина шведская телеведущая Анна Лундберг, а также Саймон Эванс и Нина Сосанья. Во втором сезоне герои Шина и Теннанта пытаются наладить связь со своим американским агентом Томом (его играет Бен Шварц из "Космических сил" и "Обители лжи"). Попытка завоевать Голливуд не проходит бесследно и наносит сокрушительный удар по самомнению обоих актеров.

О дате выпуска второго сезона в эфир на данный момент неизвестно, но издание Radiotimes отмечает, что поскольку первый сезон был показан в июне, спустя месяц после сообщения BBC о запуске сериала, возможность увидеть новые серии уже в ноябре этого года вовсе не кажется фантастической.

В представленном тизере нового сезона показана забавная беседа актеров с агентом из США, который был уверен, что высылает материалы на электронную почту Майклу Шину. Беда в том, что он заранее не удостоверился в правильности адреса, чем ненароком лишил Шина возможности попытать счастья в отборе на участие в ряде громких проектов - "Доводе" Нолана и "Джокере", в частности. "Заклятый друг" Теннант, естественно, запутывает и без того напряженную беседу еще больше.