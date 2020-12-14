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14.12.2020 10:02
Рубрика: Легковые авто

Появились свежие подробности о новых Toyota Land Cruiser 300 и Prado

Текст: Константин Руссов
Фото: www.bestcarweb.jp Фото: www.bestcarweb.jp
Фото: www.bestcarweb.jp

Новое поколение иконических внедорожников семейства Toyota Land Cruiser может стать гибридным. По крайней мере, так пишет японский журнал BestCarWeb, ссылаясь на собственные источники.

Фото: Пресс-служба Mitsuoka.
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Напомним, изначально сообщалось, что Toyota Land Cruiser 300 может дебютировать осенью 2021 года , позднее появилась информация с другими сроками - новинку представят уже следующей весной. При любом из этих раскладов, дизайн внедорожника уже утверждён, и BestCarWeb утверждает, что он будет максимально приближенным к тому, что показано на рендерах журнала.

Из новых сведений: Toyota LC 300 получит версию GR Sport. Нет, форсированного мотора ждать не стоит, а вот изменённого стайлинга и перенастроенной подвески - да.

Напомним, в линейку войдут новые бензиновый V6 3.5 литра (ожидается, что это умеренно-гибридная установка с 10-ступенчатым "автоматом") и дизель 3.3 литра.

Уточнены сроки выхода нового Toyota Land Cruiser Prado - зима 2022 года. Внедорожник первоначально предложат с обновлённым турбодизелем, который устанавливается на актуальную модель, а во второй половине 2023 года Prado получит новую бензиновую "турбочетвёрку" 2.4 литра со стартер-генератором (mild-hybrid).

Фото: www.bestcarweb.jp
#Toyota