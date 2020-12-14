Появились свежие подробности о новых Toyota Land Cruiser 300 и Prado

Новое поколение иконических внедорожников семейства Toyota Land Cruiser может стать гибридным. По крайней мере, так пишет японский журнал BestCarWeb, ссылаясь на собственные источники.

Напомним, изначально сообщалось, что Toyota Land Cruiser 300 может дебютировать осенью 2021 года , позднее появилась информация с другими сроками - новинку представят уже следующей весной. При любом из этих раскладов, дизайн внедорожника уже утверждён, и BestCarWeb утверждает, что он будет максимально приближенным к тому, что показано на рендерах журнала.

Из новых сведений: Toyota LC 300 получит версию GR Sport. Нет, форсированного мотора ждать не стоит, а вот изменённого стайлинга и перенастроенной подвески - да.

Напомним, в линейку войдут новые бензиновый V6 3.5 литра (ожидается, что это умеренно-гибридная установка с 10-ступенчатым "автоматом") и дизель 3.3 литра.

Уточнены сроки выхода нового Toyota Land Cruiser Prado - зима 2022 года. Внедорожник первоначально предложат с обновлённым турбодизелем, который устанавливается на актуальную модель, а во второй половине 2023 года Prado получит новую бензиновую "турбочетвёрку" 2.4 литра со стартер-генератором (mild-hybrid).